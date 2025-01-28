Российские военные калечат себя, чтобы не штурмовать острова на Днепре

Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории. В частности, они штурмуют острова на Херсонщине, однако всячески пытаются этого избежать.

российские военнослужащие наносят себе увечья, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Моральное состояние критическое

Агенты движения "Атеш" в российской армии передают информацию о массовых случаях самокалечения среди военнослужащих. Россияне ломают себе конечности и даже стреляют в себя, чтобы выдать это за боевое ранение.

Цель проста – попасть в госпиталь и оказаться подальше от линии фронта,

– объясняют партизаны.

Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях. моральное состояние бойцов в российских подразделениях также критическое.

Ситуация на островах на Херсонщине

Представитель оперативно-тактической группировки "Херсон" Павел Дрогаль рассказал, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают пытаться закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр. Враг наносит артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре.

По его словам, всего, за период с 20 января по 26 января враг совершил 529 обстрелов.

Также было зафиксировано 19 попыток проведения штурмовых действий. Украинские военные дают россиянам достойный отпор.