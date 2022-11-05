Разбрасывают резервы или готовятся к боям в Херсоне: зачем россияне переодеваются в гражданских

Отдельные российские телеграм-каналы, не связанные непосредственно с боевыми действиями, "разгоняют" новости якобы в Херсоне уже начались бои. Впрочем, это не соответствует действительности.

Так, в оккупированном городе действительно раздавались взрывы, но это уже привычное явление для Херсона. Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Зачем россияне переодеваются в гражданское

По его словам, еще с начала массированных обстрелов летом распространялась информация о скором освобождении города. Однако, на самом деле, еще нет никаких признаков продвижения ВСУ на передовые позиции врага.

Более того, из вражеских источников стало известно, что оккупанты действительно получили указание переодеваться в гражданскую одежду. Таким образом россияне пытаются предотвратить определение мест дислокации своих войск херсонцами.

Это не очень умная идея, ибо если в школу заселяется много гражданских призывного возраста, то конечно это не может быть никто иной как российские военные,

– подчеркнул активист.

Сами же россияне не уверены в решениях своего командования. Поэтому те захватчики, которые находятся на правом берегу Днепра, хотят, чтобы их вывели. А параллельно воруют то, что не успели. Так, сегодня оккупанты без соблюдения каких-либо стандартов перевозки похитили животных из херсонского зоопарка.

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Готовятся к уличным боям или разбрасывают резервы

Пока нет признаков того, что переодетые в гражданское россияне готовятся к уличным боям в Херсоне. Скорее всего, город является самым удобным и безопасным месторасположением резервов врага.

Это не значит, что они организуют бегство фронтовых войск,

– подчеркнул херсонский активист.

Он отметил, что россияне ожидают, когда командование все-таки выведет их на левый берег. Хотя вероятнее всего, что их бросят на усиление какого-нибудь опасного участка на фронте.

"Именно на Херсонском направлении пока нет признаков деградации их (россиян – 24 канал) обороны. Я не могу утверждать, что так было во всех селах, но ключевые опорные пункты до сих пор держатся", – рассказал Молчанов.

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Оккупанты сами себе роют яму

Херсонский активист сообщил, что уже третьи сутки оккупанты активно уничтожают все плавсредства. Более того, очередь дошла даже до грузовых судов. С таким успехом "под угрозой" могут оказаться и баржи, на которых враг перемещает свои военные грузы.

С одной стороны, уничтожение всех плавсредств исключит возможность переброски украинских разведывательных групп в случае отступления россиян из Станислава и близлежащих сел. А с другой – захватчики таким образом уменьшают собственные возможности для снабжения.

У них (россиян – 24 канал) запасов максимум на 2 недели оборонительных боев,

– сообщил Молчанов.

Последние новости с Херсонщины: коротко