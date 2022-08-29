На Юге удалось уничтожить российские РСЗО "Ураган" и ЗРК "Панцирь-С": как прошли сутки в регионе

Бойцы ВСУ продолжают сдерживать продвижение оккупационной армии россии на Юге. Кроме этого, они наносят захватчикам сокрушительные потери.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе 28 августа была сложной, но контролируемой. российские оккупанты продолжали боевые действия на занимаемом рубеже обороны. Изменений в составе и положении захватнических войск нет.

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россияне обстреливают города и позиции ВСУ

В течение дня оккупанты дважды пытались штурмовать в направлении Высокополья – Потемкино. Успеха у россиян не было, поэтому они с потерями отошли.

В то же время вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. К счастью, атаки захватчиков прошли без наших потерь.

Кроме этого, россияне дважды нанесли удар по Николаеву с реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрела:

возник пожар на территории элеватора,

повреждены другие объекты инфраструктуры,

человеческих потерь не было. ️

К вечеру захватчики снова ударили по промышленной инфраструктуре Николаева, но уже из "Урагана". Эта атака прошла без существенных разрушений и потерь.

Также в течение дня оккупанты обстреляли несколько раз Никопольский район из систем залпового огня "Град" и ствольной тяжелой артиллерии.

На открытой местности пожарные потушили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще 3 гражданских,

– рассказали в ОК "Юг".

На Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". В результате этого повреждения получили производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших среди гражданских, к счастью, не было.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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ВСУ нанесли оккупантам потери

Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по российским опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в районах:

Нововознесенского,

Благодатовки,

Новопетровки,

Любомировки,

Ивановки,

Вавилового.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Подтвержденные потери врага за сутки на Юге составляют:

41 захватчик,

2 беспилотных летательных аппарата,

танк Т-72,

РСЗО "Ураган",

зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1",

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С",

станция радиоэлектронной борьбы,

6 единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага устанавливают.

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️российские корабли перевозят 20 "Калибров"

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет. В общей сложности на них есть до 20 крылатых "Калибров". Для массовости на дежурство оккупанты добавили еще один большой десантный корабль.

Защитники отметили, что угроза ракетных ударов, диверсий и артиллерийских обстрелов остается актуальной. Поэтому украинцев призывали:

не пренебрегать сигналами воздушных тревог,

помнить, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях,

быть сознательными и внимательными,

уведомлять компетентные органы о подозрительной деятельности, предметах или лицах.

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