Враг активизировал авиацию: Братчук рассказал, как действуют оккупанты на Юге
Атаки россиян на юге Украины не прекращаются. На поле боя враг применяет все виды вооружения, которые имеет, в частности основным преимуществом противника является авиация.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне не уменьшают активность ведения боевых действий по всей линии фронта, а также обстреливают гражданское население. Они активно применяют артиллерию и авиацию по позициям Сил обороны.
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Действия противника
По словам Сергея Братчука, оккупанты пытаются наносить удар по территориальным общинам, которые расположены на правом берегу Днепра на юге Украины.
Авиация России действует и на другом южном отрезке Запорожского региона. Там враг пытается прорвать нашу оборону, в частности это Старомайорское, Урожайное и Водяное,
– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Он отметил, что 17 июня враг совершил четыре атаки на этих направлениях. Сейчас продолжаются еще два боя.
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
Сначала враг работал именно авиацией. Можем только себе представить, как трудно нашим защитникам удается оборонять эти позиции,
– отметил Братчук.
Оборона ВСУ
Представитель Украинской добровольческой армии заметил, что украинские артиллеристы на Херсонщине пытаются наносить удары врагу. Там также работает и "беспилотное войско".
К сожалению, авиационная составляющая у врага значительно мощнее. Россияне имеют преимущество в воздухе,
– подчеркнул он.
Какова ситуация на фронте
- Оккупанты недавно совершили неудачный ночной штурм позиций Вооруженных Сил Украины. Провальная операция состоялась возле Красногоровки.
- Россияне не прекращают штурмовать Часов Яр, используя значительное количество человеческого ресурса и техники. Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что оккупанты активно атакуют украинские позиции КАБами.
- Аналитический проект DeepState сообщил, что россияне якобы захватили село Ивановское в Донецкой области, неподалеку Часового Яра. Эту информацию опроверг представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.