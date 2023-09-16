Наша артиллерия очень круто работает, – военный о боях на Юге

На Юге сохраняется напряженная ситуация, там продолжаются позиционные бои, артиллерия работает с обеих сторон. Россияне накрывают наши позиции "Градами" и используют FPV-дроны.

Об этом 24 Каналу рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов. По его словам, украинские бойцы дают отпор врагу и уже научились выходить из-под ударов вражеских дронов.

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Россияне стоят, уцепившись зубами

На Юге работает авиация противника, которая "охотится" за нашей бронетехникой. FPV-дроны преимущественно наносят удары по штурмовой пехоте, вертолеты – по бронетехнике, а вражеские штурмовики бомбят и обстреливают общины на линии столкновения. В некоторых общинах от построек остались сами руины.

Надо отдать должное, они стоят крепко, уцепились зубами, ходят в контратаки, пытаются отбить определенные позиции, но это им не удается, потому что наша артиллерия работает очень круто,

– рассказал Константин Денисов.

Наносить врагу поражение помогает западное оружие. А на некоторых позициях от россиян уже не осталось и следа.

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Враг продолжает активно минировать

За последние дни фронт двигается не слишком активно, продолжаются позиционные бои. Однако нам удается добиваться успехов на определенных участках.

Украинским защитникам удалось взять под контроль ряд важных участков, в том числе автомобильных, логистических, но и враг очень умело использует особенности местности и рельефа для того, чтобы защищаться,

– сказал боец.

Противник дальше минирует территорию. Это он делает как вручную, так и с помощью техники. Если их пехота начинает отступать, оккупанты дистанционно забрасывают мины, чтобы остановить наше продвижение. Поэтому украинские бойцы получают тяжелые ранения.

"Чиновникам уже нужно думать о том, чтобы вернуть наших ребят к нормальной жизни и построить для них удобную инфраструктуру. С протезами, ампутированными ногами трудно заходить в маршрутки, троллейбусы. К сожалению, город не приспособлен к такой войне, а это война артиллерии", – подчеркнул Константин Денисов.

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