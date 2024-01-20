На Юге оккупанты переключились на другое направление, – Гуменюк

Российские оккупанты уменьшили обстрелы на Херсонщине и сосредоточились на Николаевщине. Ночью 20 января они били по Очакову.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. По ее словам, это направление важно для врага.

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"Враг несколько переключился на другое направление. Этой ночью обстреливали Очаков. Там они пытаются держать контроль над Днепро-Бугским лиманом, чтобы не восстановили судоходство из николаевских портов", – отметила Гуменюк.

Для россиян это принципиальная позиция, которую они долго поддерживают, обстреливая именно акваторию лимана. В то же время прилетает и по жилым кварталам – оккупанты активизировали использование дронов, в частности FPV, со сбросом осколочных боеприпасов.

О вражеских обстрелах Очакова и общины также сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. За сутки 19 января захватчики применили артиллерию по прибрежной территории и акватории. Никто из людей не пострадал.

Погода препятствует врагу

В целом на Юге наблюдают относительное затишье вражеских обстрелов.

Погодные условия усложняли работу – и аэроразведка не могла так корректно наводить вооружение, как бы им хотелось,

– объяснила Гуменюк.

В то же время россияне могут использовать и ковровые обстрелы, не выбирая объекты и покрывая целые жилые кварталы.

Ситуация на Юге: последние новости

Одним из самых горячих участков фронта остается левобережье Херсонщины, где украинские военные удерживают плацдарм. Враг накапливает технический и человеческий ресурс, чтобы выбить защитников.

Трудно также на Запорожском направлении, где россияне обычно не жалеют ни людей, ни снарядов. Они пытаются сдвинуть линию боевых действий, но безрезультатно.

На оккупированных территориях буйно цветет "хлопок". В частности, 14 января в Мелитополе взорвали вражеский автомобиль вместе с техникой. Четыре захватчика получили ранения.