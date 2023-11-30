До пяти километров оборудованных позиций: военный эксперт оценил оборону россиян на Юге

На Юге продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Ситуацию значительно усложняют большое количество личного состава врага и ухудшение погодных условий.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что происходит на Южном плацдарме. По его словам, сейчас украинские военные находятся во второй части "линии Суровикина".

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"Сложнее всего – это вторая линия обороны, которая может иметь от трех до пяти километров. Это окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, оборудованные позиции для артиллерии. Сеть тоннелей также засеивают минами. Здесь теперь идут тяжелые бои", – отметил Черник.

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Из-за дождей и размокшей почвы защитники не могут применить тяжелую технику – речь идет лишь о контрартиллерийских батарейных дуэлях и пехотных боях.

Совокупно оборонительная линия врага вместе с промежутками может достигать в общей ширине 20 – 25 километров. Первую часть Силы обороны прошли довольно быстро, несмотря на плотное заминирование, а во второй – существенно увязли.

Какая стратегическая цель Украины на Юге

Перед защитниками поставили нелегкую задачу – сделать гигантский охват от левобережья Херсонщины до Перекопского перешейка и от Запорожья до Молочного лимана. Это позволит выйти на Северное Приазовье и обрезать сухопутный коридор в Крым.

Нашим бойцам удалось прорубить в "линии Суровикина" плацдарм в пределах десяти километров. Однако сейчас произошло заторможение, в частности из-за погоды.

"К сожалению, нет стратегического оптимизма, что в ближайшие месяцы удастся достичь цели", – подытожил Черник.

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