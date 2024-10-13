В Херсонском облсовете рассказали, какая ситуация на Кинбурнской косе

Россияне за последние сутки активизировались на Кинбурнской косе. Они пытаются накопить там определенное количество вооружения. Однако украинским силам удается препятствовать действиям оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что в целом ситуация в регионе остается сложной. В то же время попытки противника увеличить присутствие на Кинбурнской косе могут быть связаны с его планами провести штурмы и вероятно осуществить форсирование в районе, где Днепр впадает в Черное море.

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Врагу было сложнее работать

Как отметил заместитель председателя Херсонского областного совета, детальной информацией о ситуации, в частности, на Кинбурнской косе он не может поделиться, ведь военные просили сохранять информационную тишину.

Справка. Кинбурнская коса, имеющая длину 40 километров, а ширину – около 10 километров, является частью Кинбурнского полуострова. Ее восточная часть размещается в Скадовском районе Херсонской области, а западная – в Николаевском районе на Николаевской области. Косу с одной стороны омывает Черное море, а с другой – Днепровско-Бугский лиман.

Могу подтвердить, что там значительная территория находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Также время от времени там происходит уничтожение военных целей, в частности на Кинбурнской косе,

– подчеркнул он.

В целом, по его словам, сейчас ситуация все еще сложная. Продолжаются интенсивные обстрелы россиян по украинским населенным пунктам.

Вчера (12 октября – 24 Канал) нам было немного проще. Благодаря погодным условиям врагу было сложно работать дронами. Однако три человека все же получили ранения в результате вражеской активности,

– сообщил Юрий Соболевский.

Отметим, что по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, активизация врага на Кинбурнской косе может быть связана с тем, что он там находится, несмотря на потери, которые несет в результате рейдов ГУР или артиллерийских ударов.