Напоминает Бахмут: россияне в Луганской области прут на украинские пулеметы, даже не пригибаясь
Российские оккупанты продолжают отчаянно атаковать украинские позиции на Купянско-Лиманском направлении. В то же время враг несет неоправданные потери.
Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале сравнил ситуацию в Луганской области с той, что была в свое время в Бахмуте, передает 24 Канал.
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"Здесь самая тяжелая ситуация – чем-то напоминает Бахмут. Россияне просто идут на наши пулеметы, даже не пригибаясь. Эти роты "Шторм-Z" – как смертники", – отметил Жданов.
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Враг собрал на этом направлении 100-тысячную группировку и пытается возобновить наступательную операцию. Так, 8 августа врагу удалось захватить Новоселовское в Луганской области. В то же время ВСУ откинули россиян от Новоегоровки в Харьковской области.
Какая цель у россиян
Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину.
Задача-максимум врага – захватить Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. По его словам, в последние дни усилилась интенсивность боевых действий – отдельные позиции несколько раз переходили из рук в руки.
- К слову, Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении. Он обсудил план действий с командирами, от которых многое зависит.
- В Генштабе сообщили, что враг несет масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении. В течение 1–7 августа в белгородский госпиталь отправили около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести.