Путин возобновил штурмы на Курщине: при чем здесь победа Трампа на выборах

Россияне 7 ноября усилили штурмовые действия в Курской области. В атаках враг применяет пехоту и тяжелую технику. Активизация российской армии может быть связана с недавними событиями в США.

Такое мнение высказал 24 Каналу военный аналитик Ян Матвеев, также рассказав о перспективах участия в войне северокорейских военных. Их скопление также зафиксировано на Курщине.

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У Путина невыгодная позиция

Активизация россиян на Курщине, по мнению военного аналитика, может быть связана с планами Дональда Трампа по развязыванию войны в Украине. Он неоднократно отмечал, что после того, как во второй раз станет президентом США, в кратчайшие сроки решит российско-украинский конфликт.

Если же Трамп инициирует этот вопрос, Путин оказывается в невыгодной для него позиции.

Его не устраивает замораживание войны по действующей линии фронта именно потому, что украинские войска находятся на территории Курской области,

– объяснил Матвеев.

Если Россия вернет под свой контроль всю Курщину, то линия разграничения будет пролегать только по территории Украины. Тогда Россия будет иметь совсем другую позицию на переговорах. Соответственно, по его словам, восстановление штурмов на этом участке фронта может быть подготовкой к этому плану.

Однако когда военные цели отходят на второй план, а на первый выходят политические, это всегда создает серьезные проблемы. Россияне пошли в лобовые штурмы на Курщине, и это приведет к большим потерям,

– подчеркнул военный аналитик.

Также серьезного продвижения у россиян нет, несмотря на то, что они атакуют уже несколько дней. Их нет еще в Судже и даже в Свердликово.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте

Положительная новость

Кроме того, на Курщине сосредоточены северокорейские войска. Однако их не бросают на штурмы, а держат на второй линии. Возможно, предположил Матвеев, они и вступали в какие-то боестолкновения, ведь хотят получить определенный боевой опыт.

По данным южнокорейских СМИ, Путину обошлось довольно дорого войско КНДР. Он будет поставлять Пхеньяну 600 – 700 тысяч тонн риса в год, а также платить северокорейским военным 2 тысячи долларов ежемесячно.

Обратите внимание! Первые военные из КНДР, которые находятся в Курской области, уже попали под обстрел ВСУ.

Это очень важный момент, если это правда, потому что тогда у Путина не будет 100 или 200 тысяч северокорейцев, ведь у него не хватит долларов, чтобы им всем платить зарплату,

– уверен Ян Матвеев.

Для этого Путину нужны будут миллиарды долларов, однако он наверняка не готов тратить на военнослужащих из Северной Кореи такие огромные средства. И это, добавил он, положительная новость.

Кстати, пресофицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик отметила, что враг в Курской области активизировался на 3 – 4 участках. Россияне ранее использовали здесь преимущественно автомобильную технику, однако сейчас – БМП, БТР, танки. Также захватчики прибегают к тактике обходных маневров и пробуют вклиниваться между стыками бригад. В то же время лобовые штурмы противника на некоторых участках не имели успеха.