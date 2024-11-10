Таку думку висловив 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв, також розповівши про перспективи участі у війні північнокорейських військових. Їхнє скупчення також зафіксовано на Курщині.

До теми Росія зібрала 50 тисяч солдатів, зокрема з КНДР, у Курській області та може почати наступ, – NYT

У Путіна невигідна позиція

Активізація росіян на Курщині, на думку військового аналітика, може бути пов'язана з планами Дональда Трампа щодо розв'язання війни в Україні. Він неодноразово відзначав, що після того, як вдруге стане президентом США, у найкоротший термін розв'яже російсько-український конфлікт.

Якщо ж Трамп ініціює це питання, Путін опиняється у невигідній для нього позиції.

Його не влаштовує заморожування війни по чинній лінії фронту саме через те, що українські війська перебувають на території Курської області,

– пояснив Матвєєв.

Якщо Росія поверне під свій контроль усю Курщину, то лінія розмежування пролягатиме тільки по території України. Тоді Росія матиме зовсім іншу позицію на переговорах. Відповідно, за його словами, відновлення штурмів на цій ділянці фронту може бути підготуванням до цього плану.

Проте коли військові цілі відходять на другий план, а на перший виходять політичні, це завжди створює серйозні проблеми. Росіяни пішли у лобові штурми на Курщині, і це призведе до великих втрат,

– наголосив військовий аналітик.

Також серйозного просування у росіян немає, попри те, що вони атакують вже кілька днів. Їх немає ще у Суджі та навіть у Свердликово.

Ситуація у Курській області: дивіться на карті

Позитивна новина

Крім того, на Курщині зосереджені північнокорейські війська. Однак їх не кидають на штурми, а тримають на другій лінії. Можливо, припустив Матвєєв, вони і вступали у якісь боєзіткнення, адже хочуть дістати певний бойовий досвід.

За даними південнокорейських ЗМІ, Путіну обійшлося доволі дорого військо КНДР. Він постачатиме Пхеньяну 600 – 700 тисяч тонн рису на рік, а також сплачуватиме північнокорейським військовим 2 тисячі доларів щомісяця.

Зверніть увагу! Перші військові з КНДР, які перебувають у Курській області, вже потрапили під обстріл ЗСУ.

Це дуже важливий момент, якщо це правда, тому що тоді у Путіна не буде 100 чи 200 тисяч північнокорейців, адже у нього не вистачить доларів, щоб їм всім сплачувати зарплату,

– впевнений Ян Матвєєв.

Для цього Путіну потрібні будуть мільярди доларів, однак він напевно не готовий витрачати на військовослужбовців з Північної Кореї такі величезні кошти. І це, додав він, позитивна новина.

До речі, пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик зазначила, що ворог у Курській області активізувався на 3 – 4 ділянках. Росіяни раніше використовували тут переважно автомобільну техніку, проте зараз – БМП, БТР, танки. Також загарбники вдаються до тактики обхідних маневрів та пробують вклинюватися між стиками бригад. Водночас лобові штурми противника на деяких ділянках не мали успіху.