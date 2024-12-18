"Штурмы россиянам удаются крайне сложно": в ЦПД рассказали о ситуации на Курщине

Западные СМИ много пишут о ситуации в Курской области. Но на самом деле они конкретно не знают, что там вообще происходит.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что никто из западных СМИ на самом деле не знает, какая ситуация в Курской области. Это же касается и замыслов по этой операции.

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Россия имеет некоторое преимущество

Как отметил Коваленко, ситуация в Курской области остается сложной. Россия имеет преимущество в количестве личного состава. Они нагнали туда как собственные подразделения, так и войска КНДР. Сейчас враг пытается буквально задавить количеством.

Силы обороны Украины действительно стоят в обороне на Курщине, но удачно пользуются местностью. Преимущественно там лесопосадки. В этом случае штурмы россиянам удаются крайне сложно. Есть ограниченное количество дорог, которые пробиваются нашими дронами и артиллерией,

– отметил Коваленко.

К самым лесопосадкам пробирается только пехота. Добраться туда с помощью техники крайне сложно.

В целом операция ВСУ в Курской области бьет по имиджу российского диктатора Владимира Путина. Это можно будет со временем использовать.

Более широкий замысел – не дать врагу наступать на Сумщине. Также это дипломатический "крючок", который можно использовать для подрыва авторитета Путина в любых дипломатических делах. Думаю, что тут все мы со временем увидим,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, что наступление ВСУ в Курской области произошло 6 августа 2024 года. Оно должно было начаться несколько раньше, но его перенесли.