"Сложное решение" на левом берегу Херсона: Гуменюк рассказала, что там задумал враг

В российской армии назрели большие проблемы, в частности, в группировке "Днепр", которой командует генерал-полковник Михаил Теплинский. Он начал формировать штурмовые подразделения из офицеров, которые не имеют мотивации, не соблюдают дисциплину и не умеют руководить подчиненными.

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что оккупанты к определенным сакральным датам пытаются добиться успехов на фронте. Однако из-за проблем, которые есть у российской группировки на юге, это им не удается.

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Нужны "победы"

Теплинский из-за сложностей с личным составом на левом берегу Херсонщины вынужден прибегнуть к таким действиям.

Это одно из сложных решений, которое россияне привыкли принимать на Юге Украины,

– подчеркнула глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Очевидно, что оккупанты нуждаются в переформатировании своих подразделений по нескольким причинам:

из-за чрезвычайно расшатанного морально-психологического состояния личного состава;

из-за беспорядков в управлении;

из-за больших потерь.

Российские подразделения на южном направлении демотивированы, потому что они хотели закрепиться на втором железобетонном рубеже обороны и пережидать сложные погодные условия. В то же время военно-политическое руководство требует от них "побед".

Одной из сакральных дат было 14 декабря (в этот день Владимир Путина проводил пресс-конференцию – 24 Канал), к которой они должны были достичь определенных результатов. У них не получилось, пришлось провозглашать псевдорезультаты в информационном пространстве, что и делал российский диктатор,

– отметила Наталья Гуменюк.

Теперь россияне готовятся к очередному событию, к которому нужны "победы", – это предстоящие президентские выборы в России. Они состоятся 17 марта 2024 года.

Какая ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области

Украинские военные продолжают удерживать завоеванный плацдарм на левобережье Херсона. Поскольку оккупантам трудно смириться с тем, что ВСУ отбили у них позиции на этом участке фронта, они постоянно штурмуют украинские рубежи. Россияне несмотря ни на что пытались достичь хоть каких-то успехов к пресс-конференции Путина 14 декабря. Однако украинские силы не предоставили им такой возможности.

Приоритетная задача для украинских защитников на левом берегу Днепра, прежде всего оттеснить врага, чтобы сделать невозможным артиллерийские обстрелы правобережья Херсонщины. А глобальная задача – выйти к Перекопскому перешейку и деоккупировать Крым.

В то же время, стабильное присутствие украинских военных на левобережье Херсонской области очень нервирует россиян. Из-за ведения ВСУ результативной контрбатарейной борьбы, морально-психологическое состояние оккупантов значительно ухудшилось.

В Генштабе рассказали, что генерал-полковник Теплинский "не пользуется авторитетом" среди российских военнослужащих. По словам его подчиненных, он "не заботится о жизни личного состава". В Генштабе считают, что это "достаточно обыденная и прозаичная ситуация" для российского командования.