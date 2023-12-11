Видим беспокойство вражеского войска, – Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

В ноябре украинские военные захватили плацдарм на левобережье Херсонщины. Защитники закрепились и наносят мощные потери российским оккупантам.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что происходит на левом берегу Днепра. По ее словам, врагу там тревожно.

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"Видим беспокойство вражеского войска, потому что есть присутствие (украинских бойцов – 24 Канал), и оно достаточно стабильное. Их это очень нервирует – морально-психологическое состояние врага подорвано", – констатировала Гуменюк.

Кроме того, этому поспособствовала результативная контрбатарейная борьба, благодаря которой Силы обороны уничтожают мощности врага.

– комплекс организационных, разведывательных и огневых мероприятий по поражению огневых подразделений и пунктов управления противника.

Кроме морских пехотинцев, на левобережье Херсонщины работают и другие подразделения.

Защитникам нелегко

Несмотря на успехи на левом берегу Днепра, у украинских военных есть трудности. В частности, в вопросе логистики, связанной с преодолением речного препятствия.

Надо отдавать себе отчет, что проведение боевых действий в таких условиях чрезвычайно тяжелое. Мы говорили о том, что силы противника на левом берегу мощны,

– подчеркнула Гуменюк.

Более того, оккупанты могут подтягивать резервы – пока не все логистические маршруты перерезаны. Но украинские силы над этим работают.

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