Железнодорожный мост не разрушен: как изменились задачи ВСУ на Херсонском направлении

Украинские морские пехотинцы предположительно провели штурмовые действия через Днепр на оккупированное Левобережье. Россияне из-за этого опасаются масштабной операции ВСУ в Херсонской области.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что продвижение украинских сил в Херсонской области поставило оккупантов перед тяжелым выбором.

Читайте также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как через неделю сменилась линия фронта

Боятся форсирования Днепра

Задача украинских сил взять под контроль железнодорожный мост, расположенный северо-восточнее Херсона – вверх по течению Днепра.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Сам железнодорожный мост не разрушен, пострадало железнодорожное полотно. Поезда по нему не пойдут, но двигаться по нему возможно,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне сейчас беспокоятся, если состоится форсирование Днепра достаточными силами украинских военных, то они смогут продвигаться в сторону Крыма. Также они будут способны выполнить минимальное задание – отодвинуть на примерно на 30 километров от Херсона линию фронта.

Есть механизм как прорвать линии фронта

Оккупанты, когда началось контрнаступление ВСУ, перебросили свои так называемые "элитные подразделения" из Херсонского направления на Запорожское, где в то время была более сложная ситуация.

Но теперь, когда на Херсонщине активно давят Силы обороны, россияне не могут вернуть подразделения, введенные в бой на другом участке фронта. А военная часть, вошедшая в боевое столкновение, уже потеряла половину боеспособности,

– подчеркнул Свитан.

Враг сейчас имеет проблему. На Крымско-Херсонском направлении у него 70 тысяч военнослужащих, но их количества недостаточно для удержания линии фронта. От Херсона в сторону Армянска оккупанты имеют до трех линии обороны, но они не сплошные.

"Есть механизмы, как их прорвать и начать двигаться на временно оккупированный Крым. Движение с запада на восток вдоль Черноморского побережья будет выгодно ВСУ, а правый фланг будет прикрывать именно Черное море. Поэтому прикрывать нужно будет только левый фланг или использовать его как линию фронта", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан предположил, как могут развернуться события на Херсонском направлении: смотрите видео

Требуются силы и средства

Однако для этого нам нужно серьезное количество сил и средств, примерно такое же, как было выведено на направление Работино – в сторону Токмака. Однако в ВСУ еще осталось половина резерва, и в принципе можно сосредоточить нужные силы на Херсонском направлении.

"Россияне осознают возможность такого развития событий, и потому решают вопрос, что делать на этом направлении. Ведь для продолжения боев, нужно выводить свои части из Авдеевки или Купянска и перебрасывать на Херсон, но это очень проблематично. Поэтому у российского генштаба сильная "головная боль" по этому поводу", – заметил Роман Свитан.

Больше о продвижении ВСУ на левом берегу Херсона