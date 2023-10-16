Сырский рассказал о ситуации на Лимано-Купянском направлении
Источник:Сухопутные войска
Россияне возобновили попытки штурмовать украинские позиции на фронте. В частности, на Лимано-Купянском направлении враг на днях существенно активизировал свои силы.
Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
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Враг пытается прорвать нашу оборону
Россияне хотят прорвать оборону Украины и снова захватить территорию. Они активизировали свои усилия на Лимано-Купянском направлении.
Благодаря действиям наших подразделений врагу выполнить свои планы не удастся,
– сообщил Сырский.
Он посетил наших военных и поблагодарил их за службу и выполнение боевых задач.
Россияне пытаются возобновить наступление на нескольких направлениях фронта. Андрей Юсов рассказал, что целью нового наступления на Авдеевку является расконцентрирование украинских войск.
Сырский рассказал о ситуации на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- ВСУ продолжают отражать вражеские атаки на Востоке и на юге Украины. В то же время, продолжаются наступательные действия наших военных на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении ВСУ отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника в районе населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские военные отразили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.