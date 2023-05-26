Россияне сосредоточили войска под Лиманом и планируют бросить их в наступление, – боец ВСУ

Армия России панически боится контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Успехи украинских бойцов и события в Белгородской области еще больше демотивируют врага.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Карась. Он предположил, что в ближайшее время может состояться наступательная операция ВСУ, во время которой будет освобождена значительная часть оккупированных территорий.

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Концентрация вражеских войск

Тактика армии России странная и нелогичная. После наступления оккупанты любят отдохнуть. А вот ВСУ времени не теряют и освобождают захваченные россиянами территории.

По самому оптимистическому прогнозу, который озвучил руководитель ГУР Кирилл Буданов, под Новый год Украина освободит оккупированные территории,

– рассказал боец ВСУ.

По его мнению, если сейчас армия России потерпит глубокое поражение, то перейдет к полной обороне. Сейчас оккупанты сосредоточили огромное количество войск на Лиманском направлении, которых планируют бросить в наступление.

"Это такой кривой маятник как бокс. Здесь не бывает, чтобы без ударов", – сказал Карась.

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Демотивация россиян

Россия через полтора года войны боится украинского контрнаступления и активно теряет завоеванные территории. Такая динамика событий подрывает боеспособность врага.

Они это отлично понимают. Пригожин даже обещает бунт под минобороны России, если сдадут Бахмут,

– отметил боец ВСУ.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин официально признал, что только 20 тысяч захватчиков украинские бойцы уничтожили под Бахмутом. Хотя на самом деле потери россиян гораздо больше.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции 21 мая отметил, что под Бахмутом Россия потеряла около 100 тысяч своих солдат.

Окончательно россияне лишатся "мотивации" наступать, когда военное командование России сдаст оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

"Я себе представляю, какой у них будет надлом", – подытожил Карась.

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