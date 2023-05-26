Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Карась. Він припустив, що найближчим часом може відбутися наступальна операція ЗСУ, під час якої звільнять значну частину окупованих територій.

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Концентрація ворожих військ

Тактика армії Росії дивна і нелогічна. Після наступу окупанти полюбляють відпочити. А от ЗСУ часу не гають і звільнюють захоплені росіянами території.

За найоптимістичнішим прогнозом, який озвучив керівник ГУР Кирило Буданов, під Новий рік Україна звільнить окуповані території,

– розповів боєць ЗСУ.

На його думку, якщо зараз армія Росії зазнає глибокої поразки, то вона перейде до цілковитої оборони. Наразі окупанти зосередили величезну кількість військ на Лиманському напрямку, яких планують кинути у наступ.

"Це такий кривий маятник як бокс. Тут не буває, щоб без жодних ударів", – сказав Карась.

Що остаточно підірве боєздатність армії Росії: дивіться відео

Демотивація росіян

Росія через півтора року війни боїться українського контрнаступу й активно втрачає завойовані території. Така динаміка подій підриває боєздатність ворога.

Вони це чудово розуміють. Пригожин навіть обіцяє бунт під міноборони Росії, якщо здадуть Бахмут,

– зазначив боєць ЗСУ.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин офіційно визнав, що лише 20 тисяч загарбників українські бійці знищили під Бахмутом. Хоча насправді втрати росіян набагато більші.

Зауважте! Президент США Джо Байден під час пресконференції 21 травня зазначив, що під Бахмутом Росія втратила близько 100 тисяч своїх солдатів.

Остаточно росіяни втратять "мотивацію" наступати, коли військове командування Росії здасть окуповані території Запорізької й Херсонської областей.

"Я собі уявляю, який у них буде надлам", – підсумував Карась.

Що відомо про втрати росіян в Україні