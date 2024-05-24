Некоторые стабилизировали: Грабский разобрал, на каком направлении фронта угрозы возросли

Враг пытается актуализировать наступательные операции по всей линии фронта. Есть направления, где ситуацию ВСУ смогли стабилизировать, но остается одно, где россияне особенно активны.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что самая сложная ситуация на Бахмутском направлении. Второстепенными направлениями являются Купянское, а наступление на Харьковскую область россияне начали с целью отвлечения внимания ВСУ на Востоке.

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Где выросли Угрозы

По словам Грабского, самые сложные участки на линии фронта есть на Востоке Украины. Российские военные прилагают максимальные усилия именно на Бахмутском направлении для захвата Часового Яра и продвижения на Константиновку.

Там интенсивность боев является чрезвычайно высокой,

– подчеркнул военный эксперт.

Бахмутское направление: смотрите на карте

Второстепенные направления

Сложная ситуация в районе Марьинки, где россияне пытаются продвинуться в сторону Курахово. На Купянском направлении враг пытается войти в город и атаковать ВСУ.

Также напряженная ситуация остается на Лиманском направлении, в районе Белогоровки, Луганской области, где оккупанты пытаются продвинуться по разным направлениям.

Это свидетельствует о том, что мы давно знали о классической наступательной операции, а именно на определенные направления главных ударов – Бахмут, Часов Яр, Очеретино и дорога на Константиновку. Цель противника – заставить нас отступать от Торецка,

– отметил Грабский.

Также военный эксперт рассказал, что есть определенная активизация противника на Южном фронте, а именно в районе Большой Новоселки и попытки противника прорвать линию обороны в районе Роботино.

Направление, благодаря которому враг пытается отвлечь внимание ВСУ является Харьковское. Там, по словам Грабского, противник остановлен и ведутся бои для стабилизации ситуации.

Противник пытается достичь максимального результата, осознавая, что "окно возможностей" со временем для него "закрывается". Украина будет наращивать темпы получения человеческих ресурсов, вооружения, боеприпасов для того, чтобы сдерживать противника,

– отметил военный эксперт.

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