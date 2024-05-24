Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що найскладніша ситуація є на Бахмутському напрямку. Другорядними напрямками є Куп'янський, а наступ на Харківську область росіяни розпочали з метою відвернення уваги ЗСУ на Сході.

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Де зросли Загрози

За словами Грабського, найскладніші ділянки на лінії фронту є на Сході України. Російські військові докладають максимальні зусилля саме на Бахмутському напрямку для захоплення Часового Яру та просування на Костянтинівку.

Там інтенсивність боїв є надзвичайно високою,

– підкреслив військовий експерт.

Бахмутський напрямок: дивіться на карті

Другорядні напрямки

Складна ситуація є в районі Мар'їнки, де росіяни намагаються просунутись в сторону Курахового. На Куп'янському напрямку ворог намагається увійти у місто та атакувати ЗСУ.

Також напружена ситуація залишається на Лиманському напрямку, в районі Білогорівки, Луганської області, де окупанти намагаються просунутись по різних напрямках.

Це свідчить про те, що ми давно знали про класичну наступальну операцію, а саме на визначені напрямки головних ударів – Бахмут, Часів Яр, Очеретине та дорога на Костянтинівку. Мета противника – змусити нас відступати від Торецька,

– зауважив Грабський.

Також військовий експерт розповів, що є певна активізація противника на Південному фронті, а саме в районі Великої Новосілки та намагання противника прорвати лінію оборони в районі Роботиного.

Напрямок, завдяки якому ворог намагається відвернути увагу ЗСУ є Харківський. Там, за словами Грабського, противник зупинений та ведуться бої для стабілізації ситуації.

Противник намагається досягти максимального результату, усвідомлюючи, що "вікно можливостей" з часом для нього "закривається". Україна буде нарощувати темпи отримання людських ресурсів, озброєння, боєприпасів для того, щоб стримувати противника,

– зазначив військовий експерт.

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