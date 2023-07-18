Коллаборанты с россиянами готовят выборы: детали о ситуации на оккупированной части Херсонщины

На оккупированной части Херсонщины обостряется гуманитарная ситуация. На фоне подготовки к псевдовыборам набирает обороты принудительная паспортизация населения.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Из-за страха за жизнь свою и близких некоторые люди таки берут российские паспорта.

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"Нашим людям очень сложно из-за сильного давления. Все больше случаев насилия против тех, кто отказывается от получения российского паспорта", – отметил Соболевский.

В частности, в селах активно работают выездные офисы под сопровождением военных.

Помощь – за паспорт

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что граждане Украины на оккупированных территориях могут брать российский паспорт. Ведь в этом случае говорится. По его словам, Киев должен в дальнейшем не признавать эти российские паспорта, потому что их выдают под прямым физическим давлением.

Оккупанты настолько циничны, что помогают только тем жителям Херсонщины, которые получили российские паспорта. Это касается также денежной поддержки в результате теракта на Каховской ГЭС, совершенном руками самих россиян.

"Реальный масштаб последствий можно будет установить исключительно после деоккупации территории. Оккупационные власти направили много усилий именно на сокрытие этих последствий", – подчеркнул Соболевский.

К чему стремятся россияне

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли за собой экологическую и техногенную катастрофу. После подтопления даже уцелевшие дома уже не пригодны для жизни. Число погибших уточняется.

Активизация принудительной паспортизации населения в Херсонской области связана с будущими псевдовыборами.

"Россияне все же готовятся к проведению так называемых выборов на нашей территории. Теперь пытаются подготовить участковую избирательную комиссию", – добавил Соболевский.

Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко