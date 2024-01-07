После действий врага на Бердянск надвигается экологическая катастрофа, – районный совет

На оккупированных территориях обостряются экологические проблемы. Даже по возвращении под контроль Украины их не удастся решить сразу.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что происходит на оккупированной части Запорожской области. По его словам, главная проблема состоит в водоснабжении.

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Затруднения связаны с Каховской ГЭС, которую 6 июня 2023 года подорвали оккупанты. В результате этого преступления юг Запорожской области остался без нормальной воды.

По состоянию на сегодня и даже после деоккупации непонятно, как решить эту проблему. Других источников пресной воды нет в радиусе 200 или более километров. У нас было только Каховское водохранилище,

– объяснил Дудукалов.

Это основная проблема, влияющая и на сельскохозяйственную сферу, и на мелкий бизнес.

Загрязненные почвы

Территория, на которой ведут активные боевые действия, еще долго будет непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. В частности, из-за плотного заминирования – очистка от взрывоопасных предметов может длиться годами.

То, что кормило Запорожскую область в свое время, сегодня на 70% оккупировано, превращено в военный объект. Непонятно, когда эта земля будет заново кормить нас,

– констатировал Дудукалов.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Учитывая потребность в возобновлении личного состава на фронте, российские оккупанты усилили мобилизационное давление на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе на Запорожье начали ставить на учет несовершеннолетних.

Кроме того, враг собирается снести все, что не успел разрушить в Мариуполе Донецкой области. Вместо частной застройки, среди которой много исторических построек, оккупанты хотят поставить многоэтажки, чтобы заработать на ипотеке.

Тем временем на оккупированных территориях непрерывно цветет "хлопок". В частности, ночью 6 января в Кадиевке Луганской области попали по гостинице "Донбасс".