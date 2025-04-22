Выбрали новое направление для продвижения: россияне попадут в ту же ловушку, что и возле Покровска

Оккупанты получили отпор от украинских сил на Покровском направлении и были вынуждены отойти от Удачного. Однако они активизировались на новом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, какие цели преследует враг в Донецкой области. К слову, россияне продвигаются на Лиманском направлении, где недавно оккупировали Катериновку и движутся в районе Нового.

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У россиян тяжелая ситуация на Покровском направлении

Свитан объяснил, что оккупанты до 9 мая пытаются удержать Покровское направление, поэтому они продолжают постоянно осуществлять наступательные действия.

Однако россияне встречают постоянное сопротивление украинских войск. Иногда на контратаках им приходится отползать,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время неудачные операции оккупантов в районе Удачного обернулись, по мнению полковника ВСУ в запасе, в пользу украинских сил. Там состоялось несколько контратак, которые предоставили возможность контролировать большую часть территорий на участке фронта – Удачное – Котлино.

В этом районе расположена крупнейшая в Европе шахта коксующегося угля "Красноармейская-Западная", которая не досталась россиянам.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Сейчас у противника, по словам военного эксперта, тяжелая ситуация южнее Покровска. Однако он нашел новое направление для продвижения.

Россияне пытаются добежать до границ Донецкой области, граничащей с Днепропетровской областью,

– подчеркнул Роман Свитан.

Оккупанты, по его мнению, имеют задачу, чтобы на 9 мая Владимир Путин мог доложить российскому обществу, что они якобы "захватили" Днепропетровскую область.

Однако, как отметил полковник ВСУ в запасе, россияне снова попадают в ловушку, в которой оказались в районе Покровска: они могут оказаться в полуокружении.

При этом украинские командиры оперативного уровня, уверен Свитан, определят эту операцию, возможно, позволят россиянам зайти в глубину, а потом начнут давить с флангов, как сейчас делают украинские силы под Покровском.

Напомним, что бойцы 4 батальона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" недавно совершили блестящую операцию на Покровском направлении. Они не только удержали позиции, но и оттеснили оккупантов, которые пытался сделать очередной прорыв.

Также ранее Силы обороны отбросили россиян возле поселка Удачное Покровского района.