Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, які цілі переслідує ворог на Донеччині. До слова, росіяни просуваються на Лиманському напрямку, де нещодавно окупували Катеринівку та рухаються в районі Нового.

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У росіян важка ситуація на Покровському напрямку

Світан пояснив, що окупанти до 9 травня намагаються утримати Покровський напрямок, тому вони продовжують постійно здійснювати наступальні дії.

Однак росіяни зустрічають постійний спротив українських військ. Іноді на контратаках їм доводиться відповзати,

– наголосив військовий експерт.

Водночас невдалі операції окупантів в районі Удачного обернулися, на думку полковника ЗСУ в запасі, на користь українських сил. Там відбулось декілька контратак, які надали можливість контролювати більшу частину територій на ділянці фронту – Удачне – Котлине.

В цьому районі розташована найбільша в Європі шахта коксівного вугілля "Красноармійська-Західна", яка не дісталась росіянам.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зараз у противника, за словами військового експерта, важка ситуація південніше Покровська. Однак він знайшов новий напрямок для просування.

Росіяни намагаються добігти до кордонів Донеччини, що межує з Дніпропетровською областю,

– підкреслив Роман Світан.

Окупанти, на його думку, мають завдання, щоб на 9 травня Владімір Путін міг доповісти російському суспільству, що вони нібито "захопили" Дніпропетровську область.

Проте, як відзначив полковник ЗСУ в запасі, росіяни знову потрапляють в пастку, в якій опинилися в районі Покровська: вони можуть опинитися в напівоточенні.

При цьому українські командири оперативного рівня, впевнений Світан, визначать цю операцію, можливо, дозволять росіянам зайти в глибину, а потім почнуть тиснути з флангів, як зараз роблять українські сили під Покровськом.

Нагадаємо, що бійці 4 батальйону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" нещодавно здійснили блискучу операцію на Покровському напрямку. Вони не тільки втримали позиції, а й відтіснили окупантів, які намагався зробити черговий прорив.

Також раніше Сили оборони відкинули росіян біля селища Удачне Покровського району.