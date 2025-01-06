Россияне применяют угрожающую тактику: экс-сотрудник СБУ объяснил, какая опасность возле Покровска

Российские войска продолжают продвигаться на Донетчине. Особенно угрожающая ситуация создается на Покровском направлении, где враг прибегает к тактике, которую он использовал ранее во время захвата населенных пунктов.

Россияне направляют свои усилия на оккупацию Покровска, но они не идут в лобовые атаки, а пытаются обойти город с разных сторон. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что эти действия противника довольно опасны.

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Россияне так уже поступали

"Это угрожающая тактика, однако она не нова. Россия активно ее отработала и отточила, а сейчас совершенствует", – подчеркнул он.

Ранее враг применял эту тактику, когда обходил Селидово, Угледар, Кураховку и сейчас – Великую Новоселку, которую россияне пытаются взять в клещи.

Для противника, по его словам, в Донецкой области с 2024 года остаются неизменными 2 большие стратегические направления:

то, что осталось от города Курахово, где у врага большое скопление сил и там наибольшее количество боестолкновений;

Покровск.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

По словам экс-сотрудник СБУ, если посмотреть на карту, то можно увидеть, что россияне пытаются обойти Покровск слева и перерезать дорогу, которая соединяется с Днепропетровской областью.

А если посмотреть еще масштабнее и проследить за направлениями движения российских войск, в частности, на Часов Яр, то можно увидеть, что эти направления должны объединиться примерно в районе Дружковки. Россияне попытаются сделать большую дугу, и тогда несколько сотен, а может и тысяч, квадратных километров территории Украины, вероятно, окажется в большом котле,

– предположил Иван Ступак.

Это, по его мнению, возможно, наиболее реальный вариант, который Россия попытается реализовать.

Напомним, что по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне не решаются зайти непосредственно в Покровск, а пробуют охватить его, потому что город хорошо укреплен и его защищают подготовленные украинские подразделения. По его мнению, если враг "полезет" в городской бой в Покровске, его сил может не хватить, ведь он уже вязнет в городских боях в Торецке, Часовом Яру, Курахово.