Росіяни спрямовують свої зусилля на окупацію Покровська, але вони не йдуть у лобові атаки, а намагаються обійти місто з різних боків. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що ці дії противника є доволі небезпечними.

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Росіяни так вже вчиняли

"Це загрозлива тактика, проте вона не нова. Росія активно її відпрацювала та відточила, а зараз вдосконалює", – наголосив він.

Раніше ворог застосовував цю тактику, коли обходив Селидове, Вугледар, Курахівку, і зараз – Велику Новосілку, яку росіяни намагаються взяти в кліщі.

Для противника, за його словами, на Донеччині з 2024 року залишаються незмінними 2 великі стратегічні напрямки:

те, що залишилося від міста Курахове, де у ворога велике скупчення сил і там найбільша кількість боєзіткнень;

Покровськ.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

За словами ексспівробітник СБУ, якщо подивитись на мапу, то можна побачити, що росіяни намагаються обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка сполучається з Дніпропетровською областю.

А якщо подивитися ще масштабніше і простежити за напрямками руху російських військ, зокрема, на Часів Яр, то можна побачити, що ці напрямки мають об'єднатися приблизно в районі Дружківки. Росіяни спробують зробити велику дугу, і тоді декілька сотень, а може і тисяч, квадратних кілометрів території України, імовірно, опиниться у великому котлі,

– припустив Іван Ступак.

Це, на його думку, можливо, найбільш реальний варіант, який Росія спробує реалізувати.

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни не наважуються зайти безпосередньо у Покровськ, а пробують охопити його, тому що місто добре укріплено і його захищають підготовлені українські підрозділи. На його думку, якщо ворог "полізе" у міський бій у Покровську, його сил може не вистачити, адже він вже в'язне у міських боях у Торецьку, Часовому Ярі, Кураховому.