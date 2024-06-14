ВСУ показали видео, как уничтожили российскую колонну на Покровском направлении
На днях защитники остановили очередную бронетанковую штурмовую группу врага на Покровском направлении. Во время боя было уничтожено более 16 единиц вражеской техники, из них 8 танков.
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Бойцы 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали, как разбили одну из штурмовых групп врага.
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Во время попытки штурма враг потерял танки и БМП
Во время боя наши "росомахи" уничтожили аж 8 вражеских танков и 8 боевых бронированных машин.
В результате слаженных действий воинов 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП,
– сообщили в пресс-службе бригады.
Как защитники уничтожили 16 единиц российской бронетехники: смотрите видео
Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении
В Генштабе сообщили, что ситуация на Покровском направлении сложная. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Кроме этого, еще столько же – продолжаются.
По состоянию на обед 14 июня враг продолжает атаки возле Уманского, Новоселовки Первой, в трех локациях недалеко от села Сокол и шести – в районе Новоалександровки.
Потери врага на фронте
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали аж 1 250 оккупантов, а также уничтожили почти 190 единиц вражеской техники.
- В НАТО отмечают, что наибольшие потери врага в мае были в Харьковской области. В частности в прошлом месяце Россия теряла в этом регионе примерно 1 000 человек ежедневно.
- Всего по состоянию на утро 14 мая Россия потеряла 524 060 личного состава убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения.