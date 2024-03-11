Три полосы протяженностью 2000 километров: Зеленский рассказал о новых оборонных рубежах

Владимир Зеленский 11 марта сообщил, что принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Были рассмотрены вопросы обстановки на фронте и укрепления оборонных структур.

На Ставке были заслушаны доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Кроме этого, заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

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Какие вопросы рассматривались на Ставке

На заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали отчеты главы Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующих на местах.

Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Марьинский, Южное направления, операции морской пехоты,

– Зеленский о направлениях которые обсуждали на Ставке.

Также президент заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", – сообщил Зеленский.

На Ставке также обсудили отчет премьер-министра Денис Шмыгаля относительно темпов возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", – резюмировал президент.

Строительство фортификационных сооружений: последние новости

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что сооружение новых фортификационных сооружений на линии фронта начали в декабре 2023 года потому, что ранее наши военные вели наступательные действия и саперы, инженеры и другие были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений.

Ранее Лиховий лично побывал на Авдеевском направлении и показал укрепления, которые строят ВСУ. Он отметил, что оборонительные сооружения в значительной степени уже построены, а иногда их еще строят. Также представитель добавил, что те, кто говорит, якобы в ВСУ нет укреплений, пренебрегает военнослужащих инженерно-позиционных подразделений, которые возводят все новые и новые фортификации.

В разведке Британии также отметили, что на нескольких участках линии фронта ВСУ ускорили сооружение оборонительных позиций. Там считают, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться или использовать тактические достижения в рамках ее текущих наступательных операций, а любые наступательные действия россиян приведут к большим потерям среди личного состава.

Накануне Кабинет Министров Украинывыделил рекордную сумму на строительство оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Речь идет о 1,3 миллиарда гривен. Произошло это после поручения президента Владимира Зеленского.