Херсонских арбузов будет больше: как аграрии работают под обстрелами на деоккупированных территориях

После освобождения правобережья Херсонской области осенью 2022 года, город Херсон и другие общины живут в тяжелых условиях. Однако несмотря на то, что вражеские обстрелы на освобожденных территориях не утихают, местные предприятия продолжают свою работу.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что сложная ситуация с промышленностью, ведь ее восстановление пока невозможно. В то же время некоторые предприятия, в основном небольшие торговые, уже работают.

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Нужна помощь предпринимателям

Активно развивается на деоккупированных территориях Херсонской области сегодня аграрный сектор и все, что с ним связано. Хотя оккупанты продолжают постоянно обстреливать агропредприятия, они пытаются в тяжелых условиях восстанавливаться и выживать.

Сильнее всего страдают предприятия, расположенные ближе к побережью. А те, что чуть дальше от него, начинают работать и постепенно выходить из кризиса. Сейчас аграрии уже вышли в поля, началась весенняя посевная. Предприниматели отчитываются, что в этом году будет гораздо больше херсонских арбузов, которые знает вся страна,

– отметил депутат Херсонского областного совета.

В этом смысле, по его словам, важно рассмотреть вопрос льготного кредитования и помощи фермерам деоккупированной территории Херсонской области. У них уничтожена полностью техника, они не имеют оборотных средств. За два года, что аграрии не работали, они не имели возможности поддерживать своих предприятия, работников.

Также им нужна помощь по разминированию, ведь многие поля еще остаются опасными.

"Необходима помощь и по восстановлению производства, возможно введение определенных программ от государства для предпринимателей, которые работают в очень сложных условиях", – подчеркнул Сергей Хлань.

Ситуация в Херсонской области