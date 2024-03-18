Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, наголосивши, що складніша ситуація з промисловістю, адже її відновлення наразі неможливо. Водночас деякі підприємства, здебільше невеликі торговельні, вже працюють.

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Потрібна допомога підприємцям

Активно розвивається на деокупованих територіях Херсонщини сьогодні аграрний сектор і все, що з ним пов'язано. Хоча окупанти продовжують постійно обстрілювати агропідприємства, вони намагаються у важких умовах відновлюватись та виживати.

Найсильніше страждають підприємства, що розташовані ближче до узбережжя. А ті, що трохи далі від нього, починають працювати та поступово виходити з кризи. Зараз аграрії вже вийшли в поля, розпочалась весняна посівна. Підприємці звітують, що цього року буде набагато більше херсонських кавунів, які знає вся країна,

– зазначив депутат Херсонської обласної ради.

В цьому сенсі, за його словами, важливо розглянути питання пільгового кредитування та допомоги фермерам деокупованої території Херсонської області. У них знищена вщент техніка, вони не мають обігових коштів. За два роки, що аграрії не працювали, вони не мали змоги підтримувати своїх підприємства, працівників.

Також їм потрібна допомога з розмінування, адже багато полів ще залишаються небезпечними.

"Необхідна допомога і з відновлення виробництва, можливо запровадження певних програм від держави для підприємців, які працюють в дуже складних умовах", – підкреслив Сергій Хлань.

Ситуація в Херсонській області