Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, наголосивши, що складніша ситуація з промисловістю, адже її відновлення наразі неможливо. Водночас деякі підприємства, здебільше невеликі торговельні, вже працюють.
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Потрібна допомога підприємцям
Активно розвивається на деокупованих територіях Херсонщини сьогодні аграрний сектор і все, що з ним пов'язано. Хоча окупанти продовжують постійно обстрілювати агропідприємства, вони намагаються у важких умовах відновлюватись та виживати.
Найсильніше страждають підприємства, що розташовані ближче до узбережжя. А ті, що трохи далі від нього, починають працювати та поступово виходити з кризи. Зараз аграрії вже вийшли в поля, розпочалась весняна посівна. Підприємці звітують, що цього року буде набагато більше херсонських кавунів, які знає вся країна,
– зазначив депутат Херсонської обласної ради.
В цьому сенсі, за його словами, важливо розглянути питання пільгового кредитування та допомоги фермерам деокупованої території Херсонської області. У них знищена вщент техніка, вони не мають обігових коштів. За два роки, що аграрії не працювали, вони не мали змоги підтримувати своїх підприємства, працівників.
Також їм потрібна допомога з розмінування, адже багато полів ще залишаються небезпечними.
"Необхідна допомога і з відновлення виробництва, можливо запровадження певних програм від держави для підприємців, які працюють в дуже складних умовах", – підкреслив Сергій Хлань.
Ситуація в Херсонській області
- Росіяни продовжують обстрілювати правий берег Дніпра в Херсонській області. Зокрема під ударами постійно перебуває Херсон.
- Так, 8 березня ворог вдарив по місту авіабомбою, вибух якої було чутно навіть у віддалених районах. Після цього окупанти вчинили масований артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки постраждав 7-річний хлопчик. А вранці 9 березня ворог знову обстріляв місто.
- Також ворожа ДРГ намагалася прорватися на правобережжя Херсонщини – до Антонівського мосту. Проте українські бійці вчасно помітити ворога та накрили вогнем. Противник був змушений відступити, зазнавши втрат.