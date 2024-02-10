Существенно усиливает присутствие на Востоке, – офицер сказал, какую тактику выбрал враг
На Востоке продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Враг давит большим количеством сил и средств, но, несмотря на все, защитники держат оборону.
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что происходит на Востоке. По его словам, ситуацию серьезно осложняют неблагоприятные погодные условия.
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"Если говорить глобально по Восточному направлению, то враг действительно усиливает свое присутствие. Он выбрал тактику поиска слабых мест и пробует прорывать линию обороны", – отметил Назаренко.
Россияне применяют большое количество живой силы, артиллерии, бронетехники и авиации – всего, что могут. Они забрасывают боеприпасами не конкретные объекты, а целые площади. Однако врагу не удается перехватить инициативу, потому что на всех участках фронта он получает отпор от Сил обороны и несет потери.Обратите внимание! Активизацию оккупантов по всей линии фронта связывают с подготовкой Владимира Путина к президентским выборам весной. Российский диктатор очень нуждается в "победах", поэтому дальше будет отправлять массы живой силы в Украину.
Как военные реагируют на увольнение Залужного
Вечером 8 февраля стало известно о кадровых изменениях в командовании ВСУ. Президент уволил Валерия Залужного, а на его место назначил Александра Сырского.
Украинские бойцы ценят достижения бывшего главнокомандующего ВСУ и благодарны ему за плодотворную службу. В частности, соглашаются с его званием Героя, которое считают справедливым.
"Очевидно, это заслуженная награда, это признано соответствующим указом Верховного Главнокомандующего", – констатировал Назаренко.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Российские оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку и уже заходят на ее окраины. Но город еще не пал, украинские военные дают отпор врагу.
- В частности, 8 февраля защитники с помощью ПЗРК уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем на борту. С начала полномасштабного вторжения это уже 325-й приземленный "Аллигатор".
- Тяжелая ситуация также на Бахмутском направлении. Защитники не только сдерживают захватчиков, но и выбивают их из позиций на юго-западе от города.
- Несколько стабилизировалась ситуация под Купянском на Харьковщине. В течение нескольких последних дней уменьшилась интенсивность вражеских обстрелов и штурмов.