Существенно усиливает присутствие на Востоке, – офицер сказал, какую тактику выбрал враг

На Востоке продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Враг давит большим количеством сил и средств, но, несмотря на все, защитники держат оборону.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что происходит на Востоке. По его словам, ситуацию серьезно осложняют неблагоприятные погодные условия.

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"Если говорить глобально по Восточному направлению, то враг действительно усиливает свое присутствие. Он выбрал тактику поиска слабых мест и пробует прорывать линию обороны", – отметил Назаренко.

Россияне применяют большое количество живой силы, артиллерии, бронетехники и авиации – всего, что могут. Они забрасывают боеприпасами не конкретные объекты, а целые площади. Однако врагу не удается перехватить инициативу, потому что на всех участках фронта он получает отпор от Сил обороны и несет потери.

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Активизацию оккупантов по всей линии фронта связывают с подготовкой Владимира Путина к президентским выборам весной. Российский диктатор очень нуждается в "победах", поэтому дальше будет отправлять массы живой силы в Украину.

Вечером 8 февраля стало известно о кадровых изменениях в командовании ВСУ. Президент уволил Валерия Залужного, а на его место назначил Александра Сырского.

Украинские бойцы ценят достижения бывшего главнокомандующего ВСУ и благодарны ему за плодотворную службу. В частности, соглашаются с его званием Героя, которое считают справедливым.

"Очевидно, это заслуженная награда, это признано соответствующим указом Верховного Главнокомандующего", – констатировал Назаренко.

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