Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать украинские позиции на Востоке. Для этого враг привлекает любые силы, которые только может найти.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Как известно, на этом направлении враг сосредоточил 100-тысячную группировку.

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Силам обороны на Востоке противостоит разношерстная группировка россиян. Кроме воздушных десантников, пехоты и танковых войск, которых можно считать достаточно профессиональными, враг бросает также:

"Боевой армейский резерв страны" (БАРС);

территориальные войска;

разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".

Этими силами россияне пытаются покрыть свои безумные потери на фронте. Только за сутки 7 августа ВСУ уничтожили 560 оккупантов. Всего с начала великой войны "на концерт Кобзона" отправилось более 250 тысяч врагов.

Насколько вражеские силы угрожающие

Едва ли не единственное преимущество россиян на этом направлении заключается в их массовости. Ни о каком качестве речь не идет.

"Эти ЧВК еще менее профессиональны, чем "Вагнера", потому что в основном набираются из антисоциального элемента", – констатировал Череватый.

Ситуация на Востоке: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю.

В таком сплошном артиллерийском огне украинские бойцы продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении.

Кроме того, Силы обороны оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.

В России продолжают вербовать преступников во избежание всеобщей мобилизации. Кроме мужчин, из тюрем забирают также женщин.