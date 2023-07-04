Количество военных не уменьшается, – Жданов сказал, кого вывозят россияне из ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает обостряться. Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали станцию и могут взорвать ее дистанционно.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что с военной точки зрения взорвать реакторы на Запорожской АЭС оккупантам будет очень проблематично. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Будет ли похоже на аварию на ЧАЭС

Жданов отметил, если произойдет подрыв реакторов обычной взрывчаткой, возможно разрушение капсул реакторов, что приведет к небольшому выбросу радиации. Но мощного теплового взрыва, как на Чернобыльской АЭС, не будет.

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"В то же время из ЗАЭС и Энергодара выезжают работники "Росатома" и коллаборанты, подписавшие контракт с этой компанией. Однако количество военных на Запорожской АЭС не уменьшается. Также боеприпасы с ее территории не вывозятся", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов предположил, что оккупанты могут сделать на ЗАЭС: смотрите видео

В первую очередь пострадают россияне

Кроме того, оккупанты, по его словам, якобы заминировали охлаждающий водоем на АЭС. Если враг его подорвет, вода вытечет, прекратится охлаждение реакторов и они расплавятся внутри своих капсул. В этом случае придется полностью их восстанавливать.

В то же время при подрыве хранилища ядерного топлива может произойти эффект взрыва "грязной бомбы".

Однако зона заражения радиацией будет небольшой, потому что это не ядерный взрыв, а путём подрыва распространение радиоактивных веществ. И тогда зараженная территория будет подлежать рекультивации и дезактивации,

– подчеркнул Жданов.

При этом, в первую очередь, от радиации пострадают российские военные. Однако Владимиру Путину будет все равно, какое количество его солдат заразится радиацией, сколько умрет и привезут ли они себе эту радиацию в Россию.

Какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС

Ночью 4 июля ЗАЭС потеряла питание от основной наружной линии электропередачи, которая имеет напряжение 750 кВ. Это привело к тому, что станцию переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ.

Напомним, что эта линия была повреждена 4 месяца назад и только 1 июля снова подключена. В компании "Энергоатом" не уточнили, из-за чего ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии.

По сообщению городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, около сотни работников компании "Росатом" и часть коллаборантов выехали с территории Запорожской АЭС. В то же время в оккупированном Энергодаре осталось около 5 – 6 тысяч работников Запорожской атомной станции, которые являются заложниками российских захватчиков.

Орлов добавил, что ЗАЭС заминирована россиянами по периметру. Равно как и побережье Каховского водохранилища. Российские военные пытаются не очень активно передвигаться по Энергодару. Однако усилили обыски у горожан.