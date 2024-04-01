Готовятся: россияне массово свозят резервы на Запорожское направление

Временно оккупированный Мариуполь давно является мощным логистическим путем россиян для переброски личного состава и вооружения на фронт. На днях враг через город перевозил военную технику в направлении Бердянска.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что враг перевозил не новую технику, а после ремонта. В основном он перебросил живую силу и боекомплект. Все это двигалось в направлении Бердянска, но "исчезло" вблизи Приморска.

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Могут повторить ситуацию в Авдеевке

Такой маршрут россиян свидетельствует о том, что вероятно они двигались в направлении Токмака, Васильевки и Работино.

Было зафиксировано движение 3 колонн, которые передвигались целым боевым подразделением. Они не появились в подготовительных лагерях ни в Мариупольском, ни в Бердянском районах. Все они, по словам Андрущенко, доехали до фронта.

Однако большой активности в Работино пока нет, поэтому вероятно, россияне где-то накапливают резервы и пытаются что-то готовить на Запорожском направлении,

– объяснил он.

Россияне наверняка планируют начать активные действия на этом участке фронта – в сторону городов или Угледара, или Запорожья.

"На Угледар враг внимательно смотрит, потому что уже два года он не может его взять, и вряд ли это у него получится. Россияне пытаются двигаться от Марьинки – в обход. Также они могут пойти в обход по Запорожской области, чтобы сделать с Угледаром то же, что и с Авдеевкой, – взять в тиски, и заставить нас отступить. Однако Силы обороны это видят и готовятся к такому развитию событий", – отметил Петр Андрющенко.

Что происходит возле Угледара: смотрите на карте

Такое уже было

Относительно сроков, когда может произойти активизация на Запорожском направлении, то сейчас враг еще не готов. Ему нужен еще по крайней мере месяц для подготовки. Сейчас продолжаются бои на Марьинском направлении, где также враг сосредотачивает силы.

"Это может произойти в апреле, в мае, а может и никогда. Зависит от того, как сложится ситуация на линии фронта. Такое уже было, когда оккупанты накапливали силы, в частности под Волновахой. Однако когда начались одновременно бои в Авдеевке и в Бахмуте, они были вынуждены снимать свои резервы из Мариупольского района и перебрасывать на север Донецкой области", – сказал он.

Ситуация на Запорожском направлении

Украинские силы готовятся к возможной активизации врага на этом участке фронта. В частности строятся мощные фортификационные сооружения. Они состоят из противотанкового рва и "зубов дракона". Кроме того, линия обороны имеет все необходимые компоненты для того, чтобы замедлить, а также остановить продвижение вражеской колесной и гусеничной техники оккупантов.

Также сложная ситуация остается в районе Работино. Враг продолжает атаковать возле этого населенного пункта, а также северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

Основная задача врага на этом участке – выровнять фронт от первой линии обороны, которую ВСУ прорвали в 2023-м. Сейчас украинские силы прилагают усилия, чтобы удержать врага на второй линии обороны оккупантов.

Кроме того, в оккупированном Бердянске утром 31 марта прогремели взрывы. Их было слышно в нескольких районах города – в АКЗ, Азмоле, Азовском и в центре. Через несколько часов взрывы повторились.

Вскоре "хлопок" пришла в Токмак, который расположен на расстоянии 100 километров от Бердянска. Однако, что именно было поражено, информации нет.