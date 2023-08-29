Расширяем зону влияния: оккупантам сложно удерживать линии сопротивления на Запорожском направлении

Украинские военные наращивают темп продвижения на Запорожском направлении. Между тем, российским оккупантам все труднее удерживать оборону, поэтому они начинают отступать.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу о ситуации на Запорожье и перспективах для Сил обороны Украины на этом направлении.

Вашему вниманию После прорыва линии обороны ВСУ на Юге оккупантам приходится отступать, – Гуменюк

Если мы говорим о Запорожском направлении, то мы расширяем зону влияния. Когда мы начинали работать над Работино, зона контакта составляла до семи километров, то теперь – увеличилась до 20 километров ", – отметил Грабский.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите видео 24 Канала

Как известно, утром 28 августа Минобороны подтвердило освобождение села Работино на Запорожье. Именно там лежит основная линия обороны врага.

Что будет дальше на Запорожском направлении

"Противнику становится все сложнее удерживать растягивающиеся линии сопротивления. У него нет ресурсов, чтобы перекрыть все нужные участки фронта", – констатировал Грабский.

Украинские военные продолжат пробивать основную линию обороны врага на нескольких участках, чтобы разрушить его единую систему обороны на Запорожском направлении. Это позволит выйти на оперативное пространство маневровым силам ВСУ. В частности, бронетанковым и механизированным подразделениям.

Ситуация на Запорожье: последние новости

Украинские защитники развивают успех возле освобожденного Работино и продвинулись в направлении Новоданиловки и Вербового.

Российским оккупантам настолько тревожно, что они решили вывезти свою "администрацию" из Токмака. Хотя всего неделю назад усилили город свежими бурятами.

Неспокойно врагу также в оккупированном Бердянске. Почти во всех микрорайонах города были слышны мощные взрывы.