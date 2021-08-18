Ситуация напряженная: самолет Нидерландов для эвакуации людей вылетел из Афганистана пустым
Источник:CNN
Военный самолет Нидерландов, который направили в Афганистан для эвакуации граждан, не смог взять на борт ни одного пассажира. Причиной стал хаос в аэропорту Кабула.
Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг рассказала, что у экипажа самолета было мало времени, было примерно пол часа. Из-за этого командир принял решение взлететь без пассажиров.
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Какова ситуация в аэропорту
Сейчас ситуация вблизи международного аэропорта Кабула остается напряженной. В частности, за пределами воздушной гавани находятся сотни людей, которые хотят бежать из Афганистана.
Вблизи аэропорта дежурят террористы "Талибана". Для того чтобы навести порядок, они стреляют в воздух или по людям.
Бампер к бамперу, машины почти не двигаются. Вокруг стоят боевики "Талибана". Мы действительно видели, как они физически пытались вернуть людей. Мы видели их и слышали, как они стреляли по толпе, чтобы разогнать ее,
– рассказала корреспондентка CNN.
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