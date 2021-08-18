Ситуация напряженная: самолет Нидерландов для эвакуации людей вылетел из Афганистана пустым

18 августа 2021 , 17:39
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Источник:

CNN

Военный самолет Нидерландов, который направили в Афганистан для эвакуации граждан, не смог взять на борт ни одного пассажира. Причиной стал хаос в аэропорту Кабула.

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг рассказала, что у экипажа самолета было мало времени, было примерно пол часа. Из-за этого командир принял решение взлететь без пассажиров.

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Какова ситуация в аэропорту

Сейчас ситуация вблизи международного аэропорта Кабула остается напряженной. В частности, за пределами воздушной гавани находятся сотни людей, которые хотят бежать из Афганистана.

Вблизи аэропорта дежурят террористы "Талибана". Для того чтобы навести порядок, они стреляют в воздух или по людям.

Бампер к бамперу, машины почти не двигаются. Вокруг стоят боевики "Талибана". Мы действительно видели, как они физически пытались вернуть людей. Мы видели их и слышали, как они стреляли по толпе, чтобы разогнать ее,
– рассказала корреспондентка CNN.

Обратите внимание! Из Афганистана пытаются эвакуировать около 150 украинцев. За ними уже прибыл самолет, но он не может вылететь. Дело в том, что пока нет безопасного коридора и разрешения на взлет.

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Ситуация в Афганистане: последние новости

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  • В НАТО не исключили дистанционных ударов по террористам в Афганистане. В частности, по группировке "Аль-Каида", если она вернется.
  • Сейчас ситуация в аэропорту Кабула является тяжелой. Он частично закрыт. Его контролируют иностранные войска.
  • В СНБО заявили, что из-за захвата "Талибаном" власти в Афганистане миграционная ситуация в Украине может ухудшиться.
Автор: Тетяна Кійовська