После затяжного комендантского часа в Николаев возвращаются люди: образовались пробки

В Николаеве завершился двухдневный комендантский час. Люди возвращаются в город, из-за чего на подъезде к нему образовались довольно большие пробки.

Об этом сообщила 24 каналу глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она подчеркнула, что жители Николаева настроены на сопротивление и победу.

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Какая ситуация в Николаеве после затяжного комендантского часа

Замазеева рассказала, что после того, как завершился длительный комендантский час, люди массово возвращаются в Николаев.

Есть большая очередь, не видно конца. Там сотни машин, люди возвращаются в город,

– сказала она.

Глава Николаевского облсовета выразила надежду, что патрульная полиция разрешит эту ситуацию. Ведь в пригороде возникла очень большая пробка, что крайне опасно.

Замазеева о ситуации в Николаеве: смотрите видео

"Обязательной эвакуации из Николаева нет"

Замазеева отметила, что местные власти обеспечивают эвакуацию людей из Николаева. Каждую среду есть эвакуационные автобусы и все желающие могут уехать из города.

Люди все настроены на победу, на сопротивление. У нас нет обязательной эвакуации и нет такого, чтобы люди массово уезжали из города по собственному желанию,

– подчеркнула председатель облсовета.

Она напомнила, что в мирное время население Николаева составило 500 тысяч человек. По состоянию на начало мая в городе осталось 200 тысяч человек.

По словам Замазеевой, после того, как не стало водоснабжения, люди начали уезжать из города. Когда дали техническую воду, они стали возвращаться. Всего в самом городе сейчас как было около 200 тысяч человек, так и осталось.

Что известно о длительном комендантском часе в городе

Вечером 5 августа в Николаеве начался комендантский час продолжительностью в 2 дня. Его основная цель – выявить как можно больше враждебных диверсионно-разведывательных групп.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил отнестись к ограничениям с пониманием, запланировать выходные и сделать закупки на эти два дня.

оккупанты тем временем не прекращали обстрелов Николаева. Также враг решил активизировать свои ДРГ, чтобы усилить панику в прифронтовом городе, но ничего у него не получилось.

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