Про це повідомила 24 каналу голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголосила, що миколаївці налаштовані на спротив і перемогу.

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Яка ситуація в Миколаєві після затяжної комендантської години

Замазєєва розповіла, що після того, як завершилася тривала комендантська година, люди масово повертаються до Миколаєва.

Є велика-велика черга, не видно кінця. Там сотні машин, люди повертаються в місто,

– сказала вона.

Голова Миколаївської облради висловила сподівання, що патрульна поліція розв'яже цю ситуацію. Адже у передмісті виник дуже великий затор, що є вкрай небезпечним.

Замазєєва про ситуацію в Миколаєві: дивіться відео

"Обов'язкової евакуації з Миколаєва немає"

Замазєєва зазначила, що місцева влада забезпечує евакуацію людей із Миколаєва. Кожної середи є евакуаційні автобуси і всі охочі можуть виїхати з міста.

Люди всі налаштовані на перемогу, на спротив. У нас немає обов'язкової евакуації і немає такого, щоб люди масово їхали з міста за власним бажанням,

– наголосила голова облради.

Вона нагадала, що в мирний час населення Миколаєва становило 500 тисяч осіб. Станом на початок травня у місті залишилось 200 тисяч людей.

За словами Замазєєвої, після того, як не стало водопостачання, люди почали їхати з міста. Коли дали технічну воду, вони стали повертатися. Загалом у самому місті нині як було приблизно 200 тисяч людей, так і залишилося.

До речі! ЗСУ продовжують ефективно знищувати військову техніку у тилу окупантів. Зокрема, українські військові знищили ворожі ЗРК С-300, із яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Що відомо про тривалу комендантську годину в місті

Ввечері 5 серпня у Миколаєві почалася комендантська година тривалістю у 2 доби. Її основна мета виявити якомога більше ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив поставитися до обмежень із розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні.

окупанти тим часом не припиняли обстрілів Миколаєва. Також ворог вирішив активізувати свої ДРГ, щоб посилити паніку у прифронтовому місті, але нічого в нього не вийшло.

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