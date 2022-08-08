Про це повідомила 24 каналу голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголосила, що миколаївці налаштовані на спротив і перемогу.
Зверніть увагу росіяни вже вирішили анексувати материковий Південь України, – МВС
Яка ситуація в Миколаєві після затяжної комендантської години
Замазєєва розповіла, що після того, як завершилася тривала комендантська година, люди масово повертаються до Миколаєва.
Є велика-велика черга, не видно кінця. Там сотні машин, люди повертаються в місто,
– сказала вона.
Голова Миколаївської облради висловила сподівання, що патрульна поліція розв'яже цю ситуацію. Адже у передмісті виник дуже великий затор, що є вкрай небезпечним.
Замазєєва про ситуацію в Миколаєві: дивіться відео
"Обов'язкової евакуації з Миколаєва немає"
Замазєєва зазначила, що місцева влада забезпечує евакуацію людей із Миколаєва. Кожної середи є евакуаційні автобуси і всі охочі можуть виїхати з міста.
Люди всі налаштовані на перемогу, на спротив. У нас немає обов'язкової евакуації і немає такого, щоб люди масово їхали з міста за власним бажанням,
– наголосила голова облради.
Вона нагадала, що в мирний час населення Миколаєва становило 500 тисяч осіб. Станом на початок травня у місті залишилось 200 тисяч людей.
За словами Замазєєвої, після того, як не стало водопостачання, люди почали їхати з міста. Коли дали технічну воду, вони стали повертатися. Загалом у самому місті нині як було приблизно 200 тисяч людей, так і залишилося.
Що відомо про тривалу комендантську годину в місті
- Ввечері 5 серпня у Миколаєві почалася комендантська година тривалістю у 2 доби. Її основна мета виявити якомога більше ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив поставитися до обмежень із розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні.
- окупанти тим часом не припиняли обстрілів Миколаєва. Також ворог вирішив активізувати свої ДРГ, щоб посилити паніку у прифронтовому місті, але нічого в нього не вийшло.
Вас може зацікавити – ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: дивіться відео