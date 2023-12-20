Хотят перерезать "дорогу жизни", – военный о ситуации под Авдеевкой
Россияне ежедневно предпринимают штурмовые действия для того, чтобы окружить Авдеевку. Сейчас враг концентрируется на том, чтобы перерезать так называемую "дорогу жизни", то есть путь снабжения припасами.
Соответствующую информацию в эфире телемарафона озвучил военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг". ВСУ держат все под контролем.
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Россияне хотят окружить Авдеевку
Военнослужащий с позывным "Зигзаг" сообщает, что россияне проводят попытки штурмов с флангов Авдеевки – они стремятся отделить логистический коридор, так называемую "дорогу жизни. ВСУ получают все необходимое именно этим путем".
В то же время военный отмечает, что дорога полностью подконтрольна ВСУ и Силам обороны. Вопросов по поставке запасов на Авдеевском направлении не возникает.
Я на сегодняшний день вообще не вижу проблемы со снабжением и обеспечением БК на этом направлении,
– отметил он.
Оборона Авдеевки: последние новости
- Россияне регулярно меняют тактику нападений на Авдеевку из-за того, что все предыдущие просто ломались. Теперь их план – просто прорывать линию обороны. Однако этот план тоже не сработал – вся техника была подбита, линия обороны удержалась.
- Враг стремится показать внутреннему потребителю хоть какие-то "победы", поэтому попытки захвата Авдеевки – это, скорее, политическая задача. Для этого россияне не жалеют своих солдат, ведь скоро выборы.
- Пока оккупанты активно штурмуют промзону, однако не имеют никаких успехов. Они пытались выйти из садового общества "Виноградники" и зайти в первые улицы города, превратить все в серую зону.