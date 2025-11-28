По разным неподтвержденным данным, в Покровске ВСУ удается отвоевывать отдельные утраченные позиции и заходить глубже. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что это очень сложная работа.

"Мы знаем, что там, где "серая зона", украинских военных нет. Эта ситуация уже продолжается ориентировочно почти две недели. Это не подтверждено, но из разных источников в начале этой недели уже начали поступать данные о том, что в Покровске ВСУ удается отвоевывать отдельные утраченные позиции и заходить даже глубже, на свои позиции, где, казалось бы, должны быть россияне, там уже присутствуют украинцы", – сказал он.

Что происходит в Покровске?

Иван Ступак объяснил, что Покровская агломерация – это 100 тысяч человек населения до начала полномасштабной войны. По состоянию на сейчас вокруг Покровска россияне собрали 170 тысяч российского войска из всего 700 тысяч, которые присутствуют сейчас в Украине.

Это очень сложная работа. Из этих 170 тысяч ровно 70 тысяч – это непосредственно штурмовики. Те, кто ежедневно, по несколько раз в день штурмуют украинские позиции. Им в придачу подъехало ориентировочно 20 тысяч морских пехотинцев. Все остальные – это вспомогательные подразделения. Радиоэлектронная борьба, обеспечение, медики, авиация и так далее,

– сказал он.

За последние 14 месяцев россияне не могли завести технику в Покровск. Только в начале ноября им это удалось. Говорится о видео, которое распространялось по сети, где в тумане оккупанты заводят машины, мотоциклы. До этого момента была только пехота.

Это значит, что оборона была построена хорошо, дороги перекопаны, заминированы, много колючей проволоки, "зубы дракона" или "зубы диктатора". Они могли просачиваться в город исключительно в одиночку, по двое, и скапливаться где-то в коллекторах, в подвалах, в руинах многоэтажек и так далее. Только сейчас им удается тяжелую технику заводить в город Покровск,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Какая ситуация на Покровском направлении?