Угроза Торецку и атаки на Купянск: Свитан оценил риски на самых сложных направлениях

Россияне за последние недели продвинулись возле Двуречной на Харьковщине, вблизи Великой Новоселки – в Донецкой области, а также в районе населенных пунктов Надежда, Успеновка и Славянка. Сразу несколько направлений фронта являются очень опасными.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что враг ближайшие несколько месяцев будет пытаться реализовать главную свою задачу – полный захват Донецкой и Луганской областей.

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Сосредоточили резервы в районе Покровска

Свитан отметил, что на фронте сложная ситуация, однако прорыва точно не будет. У россиян сейчас нет сил и средств, чтобы организовать еще один оперативный прорыв, который они совершили в начале 2024 года, продвинувшись на Покровском направлении.

В то же время тогда на оперативное пространство они не вышли, потому что были остановлены в районе Покровска фронтальными и фланговыми ударами. Однако в реперных точках их продвижения украинским силам довольно трудно,

– подчеркнул военный эксперт.

Один из таких участков – возле Курахово, где ВСУ контролирует только 2 – 3 точки – пункты наблюдения, в частности, на Кураховской ТЭЦ.

Россияне пытаются на Кураховском направлении подтянуть резервы, чтобы в дальнейшем двигаться на запад. Они попробуют вытеснить украинские силы из Дачного в Константинополь. Возможно, будет принято решения отойти для выравнивания фронта на этом направлении,

– подчеркнул он.

Великая Новоселка – еще один тяжелый район, где, по словам полковника ВСУ в запасе, практически окружен украинский гарнизон. Поэтому нужно принимать решение или на его усиление, или на отвод войск, пока это возможно.

Под Покровском также тяжелая ситуация, хотя не такая опасная, как возле Великой Новоселки. Там россияне сосредоточили несколько тысяч резервов, которые собрали со всего фронта и перебросили под Покровск,

– отметил Свитан.

Там преимущественно российская живая сила, которую можно остановить, по его мнению, если усилить направление личным составом и боеприпасами.

Сейчас россияне уперлись в шахтоуправление "Красноармейская-Западная" – это один из рубежей, который может удержать Покровск от окружения с юга. Ворог уже практически орудует в населенных пунктах Удачное и Котлино, но к основной части шахты, севернее Удачного, еще не подошел.

"Поэтому есть возможность удержать российское продвижение в Покровске и не дать врагу выйти на трассу", – сказал он.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Давят в Часовом Яру

Очень тяжелое положение в Торецке. Там уже потерян террикон и сейчас удерживается последняя шахта "Торецкая". Поэтому, как отметил военный эксперт, уже нужно думать или об отходе, или о создании фортификаций под Константиновкой, чтобы удерживать ее с юга.

К этому населенному пункту россияне будут пытаться заходить с востока. Они давят в Часовом Яру, где сейчас очень тяжелая ситуация. Она значительно ухудшилась после того, как враг продвинулся на территорию "Часовярского огнеупорного комбината".

Надо думать, как с востока прикрывать Константиновку, а также Дружковку, Краматорск и Славянск. Если будет принято решение, об отводе войск из Часового Яра, россияне смогут подойти к большой Краматорско-Славянской агломерации,

– считает он.

Также противник пытается продвигаться к Северску, чтобы вытеснить украинские войска из-под Белогоровки – это часть Луганской области, которая не дает возможности россиянам доложить Владимиру Путину, что они полностью контролируют Луганскую область.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Покровск россияне направили свои лучшие силы, и в целом имеют лучший наступательный потенциал. Несмотря на то, что враг прилагает все усилия, чтобы Покровск взять, по словам Сырского "мы делаем все, чтобы его защитить".,

Усилились атаки на Купянск

Последние несколько дней усилились атаки на Купянск с правого и левого берегов реки Оскол. Россияне на правом берегу удержали плацдарм – южнее Двуречной. Движение врага будет на юг – в сторону Купянска по правому берегу. А также по левому берегу – благодаря хабу в Валуйках, оттуда происходит переброска довольно большого количества техники.

Поэтому Купянско-Лиманскаянський направление, по словам военного эксперта, очень опасно. Россияне движутся даже в сторону Лимана – в районе Тернов, вдоль Черного Жеребца. Они пытаются спуститься с севера на юг ближе к Северскому Донцу.

"В ответ на давление противника Украине надо противодействовать, возможно не линейно, а создавать проблемы врагу в Курской, Брянской, Белгородской областях России. Также ликвидировать российскую логистику. Есть много механизмов, как помешать врагу, и они, наверняка, будут использованы", – предположил Роман Свитан.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте