Более года российские войска ведут боевые действия на Покровском направлении. Сейчас сложившаяся ситуация является опасной для Покровска. Россияне продвинулись между ним и Мирноградом перпендикулярно трассе, которая там проходит.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что есть выступление россиян с севера от Покровска и с юга, между ними расстояние – 15-20 километров. Это, по его словам, существенно ухудшает украинскую логистику.

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Могут ли россияне окружить Покровск?

Майор запаса отметил, что пока оперативного окружения нет, поэтому возможность завозить украинским подразделениям все необходимое – сохраняется. Однако он подчеркнул, что если это расстояние между выступлениями россиян будет уменьшаться, тогда и эта возможность тоже будет уменьшаться.

Есть ли вероятность того, что россияне могут окружить Покровск? Конечно, что она существует, но в процентном соотношении она пока невелика. Россия сосредоточила там большую группировку, которая составляет более 100 тысяч человек. Там происходит наибольшее количество боестолкновений,

– озвучил Гетьман.

Ветеран российско-украинской войны считает, что решение о том оставаться там или отводить украинские войска на другие позиции должно приниматься, исходя из военной целесообразности и военнослужащими, а не политиками.

Он напомнил печальные примеры относительно Авдеевки и Угледара, когда ВСУ держались до последнего, хотя, с его слов, было понятно, что уже удержать те позиции не было возможности, но и команды отходить оттуда не поступало. Поэтому отход украинских войск происходил, по словам Гетмана, не так организованно, как это должно было бы быть.

Организация отвода войск, как отметил майор запаса – это самая сложная тактическая операция. Ее сложнее спланировать, чем тактику в обороне или даже в наступлении. Это должно планироваться заранее и происходить своевременно.

Оккупанты стремятся перерезать логистику ВСУ

Враг пытается сделать так, чтобы украинские силы остались без снабжения боеприпасов и всего остального, что нужно для удержания обороны на Покровском направлении. Опасность, по словам майора запаса, будет расти.

Они ищут любые пути вокруг Покровска, где смогут максимально продвинуться. Перед россиянами стоит стратегическая задача – захватить Покровск, а тактическая – как можно сильнее повредить логистику, оставить без всего необходимого украинские подразделения,

– озвучил Гетьман.

Ветеран российско-украинской войны подытожил, что летне-осеннее наступление российской армии идет не по ее плану, а гораздо хуже. Враг продвигается медленнее, чем задумывал вначале. Развитие событий на фронте, по его словам, будет зависеть от действий ВСУ, от поставок оружия Украине со стороны партнеров, проведения мобилизации.

Гетьман считает, что СОУ будут удерживать Покровск, как минимум, до начала дождей и холодов. Однако, по его словам, если противник перебросит дополнительные войска и технику на это направление, то было бы лучше отвести украинские подразделения от города на запад.

Там, как отметил майор запаса и как отчитываются военные администрации, есть подготовленные позиции с фортификациями, что позволит остановить врага. Этот вариант действий, по мнению Гетьмана, при росте угрозы и усилении давления со стороны врага будет целесообразным и позволит сохранить жизнь украинских бойцов.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте