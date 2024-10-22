"ВСУ могут пойти в контратаки": что остановило врага на Покровском направлении
Российские войска на Покровском направлении не просто вышли на максимум своих возможностей, а начали их снижать из-за недоукомплектованности. Оккупанты сейчас балансируют на грани своих возможностей.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что на Покровском направлении сейчас перед российскими солдатами один из вызовов – это географические особенности местности.
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Что тормозит продвижение россиян
Российские солдаты уперлись в высоты, начиная с Воздвиженки, дальше продвинулись к реке, но за ней тоже есть высоты. Это, по словам Жданова, усложняет ситуацию для оккупантов, они остановились во время штурмов этих высот. Поэтому и тормозят сегодня на этом направлении.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Проблемы россиян с усилением
Как пояснил военный эксперт, основной принцип наступления российских войск заключается в том, что они атакуют по широкой линии фронта и если где-то удается продавливать оборону ВСУ, то сразу туда вводят свои резервы.
Это свежие части, которые находились во втором эшелоне, они с полным боевым потенциалом вступают в бой, тогда, как украинские войска уже на тот момент истощены. Однако сейчас таких резервов у российского командования нет.
Даже в полосе действия группы войск "Центр". Есть только личный состав, который может пополнять потери. На Покровском направлении они не могут нарастить резервы. Усилить фронт некем, а те войска, которые остались – их не хватает, чтобы развивать успех,
– отметил Жданов.
Риски для оккупантов
Единственное, что можно было бы сделать в этой ситуации оккупантам, по мнению военного эксперта – это сконцентрировать усилия на определенном маленьком участке, создать там группировку и наращивать усилия методом противодействия украинских войск с постепенным введением в бой второго эшелона, оперативного резерва.
Однако есть риск для российского командования, потому что на тех участках, где россияне остановятся и перейдут к обороне, ВСУ могут пойти в контратаки. Это может принести украинским войскам определенный успех. Поэтому ситуация для российских солдат здесь патовая,
– считает Жданов.
Военный эксперт предположил, что в российском генштабе понимают этот риск. Поэтому россияне как умеют – так и давят тем, чем есть. Делают это на широкой полосе в надежде выявить слабое место ВСУ и начать развивать успех на том участке. Но у ВСУ есть опыт, как действовать в такой ситуации. Кроме того, сейчас у них хватает сил и средств, чтобы отбиваться от российского нашествия.
В украинском Генштабе сообщили, что за минувшие сутки по состоянию на 22 октября на Покровском направлении ВСУ отбили 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.