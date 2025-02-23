Начал подтягивать спецподразделения: в ВСУ назвали цели и тактику врага на Покровском направлении

Покровское направление остается одним из тех, где враг давит максимально. Для противника этот город является базовым на оперативном уровне, пространством для наступления на Краматорск и Славянск.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что Покровск – это один из северо-западных направлений, которое враг рассматривает как плацдарм для завершения процесса оккупации Донецкой области.

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Враг в частности стягивает на Донетчину спецподразделения

Российские войска, по словам Тимочко, считают, что после оккупации Покровска смогут сделать "бросок" на агломерацию Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска. Враг надеется, что таким образом ему удастся объединить наступательные порядки со своими войсками, которые двигаются с северо-востока на эти же населенные пункты, и сомкнуть условное кольцо.

Курдюмовка и ряд соседних населенных пунктов в Донецкой области, как объяснил Тимочко, тактические направления, где противник пытается сделать точечные удары для того, чтобы прорывать украинскую оборону, создавать нагрузки.

Враг пытается выстроить локальные направления, охватить 1 – 2 населенных пункта, чтобы не просто прорвать район обороны ВСУ, но и попытаться взять его как тактический или локальный логистический центр, если он стоит на пересечении путей местного уровня,

– озвучил Тимочко.

Покровск – это город, который до войны насчитывал 80-тысячное население, имел огромную индустриальную сеть (шахты, предприятия). Поэтому этот населенный пункт, по словам Тимочко, для врага является базовым.

Противник начал подтягивать на Покровское направление не только регулярные силы, но и спецподразделения. Возле Часового Яра, Курдюмовки он применяет десантные войска. Надо рассматривать это как тактические направления, россияне пробуют прорываться на таких, чтобы расширить плацдарм,

– рассказал Тимочко.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Напомним, в Генштабе Украины сообщили, что за сутки по состоянию на утро 23 февраля на Краматорском направлении оккупанты совершили 6 атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы. На Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по украинским позициям.