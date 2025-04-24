Враг в 5 километрах от Днепропетровской области: OSINT-аналитик описал бои под Покровском

Россияне продвигаются на нескольких направлениях на фронте, но самым активным остается Покровский. Также враг за последние недели начал здесь интенсивнее наносить удары управляемыми авиационными бомбами.

Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что наиболее массированно КАБы применяются противником на отрезке от Покровска до Доброполья. Также за сутки российские захватчики на Покровском направлении нанесли 83 авиационных удара, сбросили 170 КАБов и осуществили 42 наступательных действия.

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Несут серьезную угрозу

"Однако это не означает, что это применение дает результат. Украинские военные, которые сейчас стоят на том направлении говорят, что россияне не попадают авиабомбами. Раньше они прилетали там с точностью 5 – 7 метров, а сейчас КАБы могут иметь отклонение 50 и даже 100 метров", – подчеркнул OSINT-аналитик.

Это несет довольно серьезную угрозу, ведь обломки разлетаются на большие расстояния. Однако так сильно поражать все точечные цели, как это возможно было раньше, по его словам, сейчас россиянам не удается.

Так происходит благодаря определенным методам противодействия со стороны украинских сил в отношении российских спутников, которые не дают врагу, как отметил военный обозреватель, точно наводить авиабомбы.

Относительно штурмовых действий, то в последние дни их интенсивность увеличилась на направлении от Андреевки в сторону Удачного.

Россияне продолжают делать попытки продвинуться к Днепропетровской области и осуществляют это фактически широким фронтом,

– подчеркнул он.

Сначала оккупанты пытались прорываться к границе Донецкой области с Днепропетровщиной от Удачного в сторону Межевой, то позже были движения южнее Новопавловки. Затем враг атаковал со стороны Курахово через Константинополь и Богатырь.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На всем этом фронте, как отметил Кононученко, противник пытается прощупать место, где удастся хотя бы немного продавить украинские оборонительные линии.

"На направлении Удачного до границы с Днепропетровщиной остается буквально 5 – 7 километров. Россияне действительно довольно близки к тому, чтобы встать, условно, на границе, воткнуть свой флаг и сказать, что они якобы уже в Днепропетровской области", – подчеркнул он.

Истощают потенциал противника

В то же время на этом направлении сейчас сконцентрированы очень сильные бригады ВСУ. В частности, много беспилотных подразделений, которые демонстрируют очень хороший результат. Они создали фактически на линии от Покровска – через Котлино – и до Кураховского направления определенную killzone, чтобы россияне не могли провести ротацию и организовать логистику именно на переднем крае.

Основная задача украинских сил – не позволить врагу сформировать штурмовые группы, которыми он мог бы результативно наступать,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Поэтому, по словам военного обозревателя, происходящие действия требуют от врага очень серьезных применений техники. В частности, во время недавнего штурма в районе Андреевки россияне использовали более 20 единиц бронетехники. Однако прорваться им удалось лишь точечно на пару сотен метров.

Украинским военнослужащим удается максимально истощать потенциал врага. А также именно на этом направлении осуществлять действия, чтобы продвижение россиян или не происходило, или было максимально ресурсозатратным для них.

Напомним, что ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман заметил, что Кремль поставил задачу российской армии до 9 мая выйти как минимум на Покровско-Новопавловское направление и оттуда продвинуться в направлении Днепропетровской области. По словам Гетьмана, до этой даты Путин может объявить о завершении так называемой "СВО" или о начале ее новой фазы – продвижения на Днепропетровщине.