Оккупанты планируют усилить наступление на Покровск: ISW рассказал о стягивании войск к городу

Российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Продвижение российских войск к Покровску

По информации аналитиков Института, южнее Покровска собралась ударная группировка россиян в составе воинов 2 и 41 общевойсковых армий (ОВА). Они могут в дальнейшем активно проводить наступательные операции на юг и юго-запад от города.

Ранее ISW писал, что российское военное командование перебросило подразделение 2 ОВА на юг и юго-запад от Покровска, а подразделение 41 ОВА – восточнее.

Вероятно, перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении, а также, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к Покровску.

Также ближе к городу передислоцируют личный состав второго подразделения 51 ЗВА с Кураховского направления.

Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели – захвата Курахово,

– отмечают аналитики.

Интересно, что названные российские подразделения недавно участвовали в боях за захват Курахово и его окрестностей, поэтому потеряли много силы. Неизвестно, восстановила ли Россия их настолько, чтобы они могли эффективно действовать на линии фронта в Покровске.

Все подразделения, вероятно, будут участвовать в продвижении на восток от Покровска и окружении города. Возможно в будущем вражеское командование намерено перебросить дополнительные подразделения 51 ЗВА, чтобы усилить эти усилия.

Российские войска, вероятно, будут продолжать получать успехи в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска,

– говорится в отчете ISW.

В Институте также добавляют, что темпы такого продвижения могут быть медленными, поскольку россияне не имеют способности проводить быстрые механизированные маневры, которые необходимы для прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска в ближайшее время.

Ситуация возле Покровска: показываем на карте

Анализ линии фронта от ISW за 18 января