Их невероятно много: командир экипажа БПЛА сказал, как россияне используют FPV-дроны

Российские оккупанты активно используют FPV-дроны. Таких беспилотников враг имеет очень много. Все зависит от конкретного направления.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что на тех направлениях, где оборону держит бригада "Рубеж", все достаточно ситуативно. В день может прилетать 20 – 40 вражеских FPV-дронов.

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"Бывает, что они просто через каждые 10 минут вылетают без смысла, просто кружат, а потом или попадают в какой-то жилой дом, или просто в дорогу, чтобы повредить дорожное покрытие, или просто какую-то позицию наших сил. Они летают, работают постоянно. Их невероятно много", – подчеркнул он.

Сбор на авто и оборудование для артрозведки

Андрей Отченаш отметил, что бригада "Рубеж" объявила сбор на автомобиль и оборудование для артрозведки. Ведь автомобиль – это логистика, поэтому, к сожалению, они очень часто уничтожаются, в частности, FPV-дронами.

Очень важны различные комплектующие для артиллерийских подразделений, в частности, для артиллерийской разведки. Это и для пилотов, и для систем радиоэлектронной борьбы, и для грамотной корректировки артиллерии в целом. Это все комплексно.

Оно очень часто уничтожается, выбивается. Бывает такое, что за один день условно какую-то антенну перебило в другом конце села, где тоже стоит то самое подразделение, перебило еще какую-то деталь, грубо говоря. И это все нужно быстро менять, чтобы продолжать боевые действия. На это, конечно, постоянно требуется финансирование,

– объяснил военный.

Поэтому он призвал каждого участвовать в сборе, потому что важна каждая гривна. Все отчеты можно увидеть на официальных страницах бригады "Рубеж".

Приобщиться к сбору можно по ссылке / Скриншот из эфира 24 Канала