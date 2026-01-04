Нельзя их туда допустить, – полковник запаса сказал, в какой город на фронте рвутся россияне

Российские оккупанты пытаются прорваться в Гришино Донецкой области. Если контролировать этот населенный пункт, то можно перекрыть логистику для ВСУ, которая поддерживает операции в Покровске и Мирнограде.

Украинской армии важно не допустить продвижения врага в Гришино. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что захватчики осуществляют в сторону этого села 3 – 4 серьезные атаки в неделю.

"Если россияне будут контролировать Гришино, то также 10 – 15 километров с помощью FPV-дронов они перекроют нам логистику, которая сейчас поддерживает наши операции в Покровске и Мирнограде. Поэтому для нас важно не допустить их в Гришино. Россиянам важно туда выйти. Поэтому в неделю идет 3 – 4 серьезные атаки в сторону Гришино", – объяснил он.

Удастся ли врагу пройти в Гришино?

Роман Свитан подчеркнул, что у россиян нет другого варианта вытеснить украинскую армию из Покровска и Мирнограда. Поэтому враг продолжит атаковать в сторону Гришино.

Оккупантов остановили под Добропольем. Они несколько раз пытались двигаться на Доброполье большим количеством техники, которая была уничтожена. Их остановили с юга. Они не могут двигаться на запад. Единственный механизм, как перерезать логистику – это выйти на Гришино,

– сказал военный эксперт.

По его словам, сейчас наши бойцы останавливают любое движение россиян в эту сторону. Вероятнее всего, захватчикам не удастся достичь этой цели. Направление Гришиного усилено, ВСУ понимают все задачи и опасность продвижения врага туда.

Какова ситуация на Покровском направлении?