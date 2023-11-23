Россиянам неудобно выполнять какие-либо действия, – Свитан рассказал какая ситуация в Бахмуте

Сейчас на Бахмутском направлении в режиме активной обороны находятся и украинские, и российские войска. Враг пытается восстановить свое положение севернее Бахмута, в том числе занять несколько высот в районе Берховки.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны имеют успехи южнее Бахмута.

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У россиян плохое оборонительное положение

Ранее Вооруженные Силы провели ряд успешных атак и отбросили россиян за один из рубежей обороны – за железную дорогу, которая идет из Горловки в сторону Бахмута. Возле Бахмута три линейных ориентира: железнодорожная дорога, шоссе и река Бахмутка.

Оккупанты сейчас отброшены за железнодорожную дорогу на низины. В то же время украинские бойцы находятся на высотах. В этих низинах россиянам неудобно выполнять какие-либо действия – ни наступательные, ни оборонительные. Им нужно либо снова подняться на высоты, с которых их сбросили, либо вообще отходить на правый берег Бахмутки,

– сказал Свитан.

Обороняться на понижении практически невозможно. Российские захватчики находятся под постоянным огневым контролем наших батарей, стоящих на высотах возле Клещеевки и Андреевки, Курдюмовки и Бахмута.

Здесь будут постоянно идти бои, пока ВСУ либо не уничтожат россиян, либо враг сам не пойдет на правый берег Бахмутки. Силы обороны устраивает контроль высот севернее Бахмута. Дальше мы пока точно не будем двигаться,

– отметил военный эксперт.

Армия России сейчас имеет плохое оборонное положение на Бахмутском направлении из-за того, что ВСУ контролируют высоты. Однако оккупанты пытаются подняться назад, чтобы хоть как-то перезимовать, но у них это не получится.

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"Там достаточно сил и средств. И Купянском, и Бахмутом занимается генерал Сырский. Он правильно и грамотно оперирует резервами, удерживая ситуацию", – добавил Свитан.

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