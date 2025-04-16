Сразу на 18 направлениях, – в 3 ОШБр объяснили цели штурмов врага в районе Боровой на Харьковщине

Последние недели россияне активизировали свои действия на Харьковщине, значительно увеличив количество направлений, на которых проводят штурмы. Враг пытается прорваться к Боровой и речке Оскол.

Об этом 24 Каналу, рассказал командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин, отметив, что враг усилил работу артиллерии и дронов на Харьковском направлении. Также у россиян есть цель отбросить украинские силы за реку Оскол и штурмовать Боровую, которая является важным логистическим центром.

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Пытается прощупать оборону

Фокин отметил, что более двух недель штурмовые действия россиян в полосе обороны Третьей отдельной штурмовой бригады не прекращаются в район Боровой и восточнее от нее.

Враг, к большому сожалению, активизировался очень сильно. В пиковые периоды нагрузки его "рекорд" – наступление сразу на 18 направлениях,

– подчеркнул он.

Последние две недели, как отметил Фокин, ежесуточно россияне проводят штурмовые действия, применяя разное количество личного состава – от отделения до роты. Также значительно усилилась работа вражеской артиллерийских систем, минометов, ствольной артиллерии. К тому же многократно увеличился расход боеприпасов оккупантами.

Россияне, по его словам, сначала проводят массированную артиллерийскую подготовку, огневое поражение по нашим передовым и тыловым позициям. После этого активно работают FPV-дроны, средства БПЛА различных типов со сбросами.

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После того как артиллерия и дроны-камикадзе нанесли, по мнению врага, достаточное огневое поражение по украинским позициям, он начинает наступление в пешем порядке.

Враг сейчас пытается прощупать нашу оборону, и там где обнаружит слабые места, сосредоточивает основные усилия,

– уверен командир батальона.

Россиянам, по его словам, в любом случае нужна Боровая и выход на левый берег реки Оскол. После этого враг сможет перейти к обороне, высвободив большое количество личного состава, сил и средств, и перебросить их на приоритетные направления. Например, в район Купянска или еще севернее.

Поэтому Боровая остается в полосе обороны Третьей отдельной штурмовой бригады приоритетным направлением главного удара для врага,

– подчеркнул Владимир Фокин.

Он добавил, что для россиян переход через реку Оскол позволит улучшить логистику возле Купянска и Боровой – там много дорог вдоль левого берега реки.

Ранее враг перебросил силы к реке Оскол, воспользовавшись погодными условиями. По словам представителя ОСУВ "Хортица" майора Виктора Трегубова, россиянам не удается эффективно обеспечивать это количество своих сил. Соответственно они пытаются там построить что-то "вроде переправы". Однако украинским силам удалось ликвидировать несколько российских понтонных мостов через Оскол.